Acquisti di beni statunitensi per 50 miliardi | l' offerta Ue per placare Trump ed evitare i dazi

Acquisti di beni statunitensi per 50 miliardi: l'offerta Ue per placare Trump ed evitare i dazi - L'Unione europea è pronta a incrementare gli acquisti di beni statunitensi per 50 miliardi di euro. È questa l'offerta che Bruxelles starebbe pensando di mettere sul tavolo per placare Donald Trump ed evitare l'imposizione di dazi al 20 per cento, prevista per luglio. Lo ha detto il... 🔗today.it

L’offerta dell’Ue a Trump: 50 miliardi di acquisti di beni Usa in cambio di zero dazi - L’Unione Europea è pronta ad aumentare di 50 miliardi di euro gli acquisti dei beni statunitensi. Per fermare la guerra dei dazi con gli Usa. Ma in cambio chiede di annullare completamente le tariffe nei confronti di Bruxelles. In un’intervista al Financial Times lo annuncia il commissario europeo per il commercio Maroš Šef?ovi?. Il commissario fa sapere che l’Ue sta compiendo progressi verso il raggiungimento di un accordo. 🔗open.online

50 miliardi sul tavolo di Trump. L'offerta dell'Ue agli Usa per eliminare i dazi - ?Bruxelles propone di aumentare gli acquisti di beni statunitensi (specie gnl e prodotti agricoli) di 50 miliardi di euro per risolvere il problema nelle ... 🔗huffingtonpost.it

Dazi, Ft: Ue pronta a fare un’offerta a Trump da 50 miliardi. Cina valuta offerta Usa per colloqui - La Cina valuta l'avvio di colloqui con gli Stati Uniti sui dazi, ma chiede la rimozione preliminare di quelli unilaterali per garantire sincerità nel dialogo. 🔗ilsole24ore.com