Acqualagna, la tragedia di Muhammad: morto a 31 anni per un tuffo nel fiume. Viveva a Filottrano - ACQUALAGNA - Tragedia del Primo maggio alla gola del Furlo: si chiamava Muhammad Ali Raza l'uomo di 31 anni annegato nel Candigliano. L'uomo, di Filottrano, si era immerso nelle acque del... 🔗corriereadriatico.it

Dolore e tragedia il Primo Maggio: annegamenti a Massa Marittima, Acqualagna e Calolziocorte - Drammatico bilancio del Primo Maggio: annegamenti in Toscana, Marche e Lombardia causano due vittime e un ferito. 🔗notizie.it