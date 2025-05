Quotidiano.net - Acireale, tenta la truffa a un’anziana, ma lei non gli crede e lo fa cadere in trappola

Roma, 2 maggio 2025 - Da manuale l'anziana di, nel Catanese, che da vittima di unasi è smarcata preparando a sua volta unaper il malintenzionato. La donna era stata contattata al telefono fisso da uno sconosciuto che affermava appartenere alle forze dell'ordine, ma in realtàva un raggiro.L'anziana però non si era fatta sorprendere dalle emozioni, e aveva valutato per fantasiosa storia che iltore le aveva raccontato ed aveva subito segnalato iltivo dialla polizia, tramite il figlio presente in casa in quel momento.Iltore, come altri, puntava far leva sui sentimenti dell'anziana raccontandogli che la figlia aveva provocato un grave incidente stradale e sarebbe stata trasferita in carcere, visto che nello scontro una persone era rimasta ferita gravemente. 🔗 Quotidiano.net