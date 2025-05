Aci Catena consegnati i lavori per il consolidamento del campanile della chiesa di San Nicolò

consegnati i lavori per il miglioramento strutturale del campanile dell’antica chiesa di San Nicolò ricadente nel territorio catenoto. L'intervento, reso possibile grazie ai fondi dell’8xmille alla chiesa Cattolica e alle offerte dei fedeli, prevede un. 🔗 Cataniatoday.it - Aci Catena, consegnati i lavori per il consolidamento del campanile della chiesa di San Nicolò In questi giorni sono stati ufficialmenteper il miglioramento strutturale deldell’anticadi Sanricadente nel territorio catenoto. L'intervento, reso possibile grazie ai fondi dell’8xmille allaCattolica e alle offerte dei fedeli, prevede un. 🔗 Cataniatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Cimitero comunale di Aci Catena, completati i lavori di scerbatura e bonifica - Così come da crono-programma stilato dall’amministrazione Ferro, sono stati avviati e conclusi i lavori di pulizia e bonifica dell’intera area interna ed esterna del cimitero comunale di Aci Catena. Scerbatura delle aree a verde, bonifica dei viali all’interno della struttura e sostituzione dei... 🔗cataniatoday.it

Consegnati i lavori di ripristino della biblioteca di Aci Sant'Antonio - E' avvenuta questa mattina la consegna dei lavori legati al ripristino di una parte della struttura rimasta danneggiata dopo il sisma del 26 dicembre del 2018. Per l’occasione erano presenti il sindaco, Quintino Rocca, il commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni... 🔗cataniatoday.it

Violento scontro tra un'auto e una moto ad Aci Catena, ferito un 35enne - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in via Nizzeti, ad Aci Catena, coinvolgendo una moto e un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto mentre la vettura stava svoltando in una traversa laterale. L’impatto, stando alle testimonianze, sarebbe... 🔗cataniatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aci Catena, consegnati i lavori per il consolidamento del campanile della chiesa di San Nicolò; Consegnati i lavori per il campanile della chiesa antica di San Nicolò. 100mila euro per il progetto della chiesetta della frazione di Aci Catena. La firma è stata apposta in Curia.; Aci Castello, La chiesa di San Giuseppe e l'Oratorio restituiti alla comunità Lavori di straordinaria manutenzione di oltre 300mila euro. Martedì 29 aprile l'inaugurazione con il vescovo Raspanti.; Messaggio intimidatorio al cimitero di Aci Catena: imprenditore sotto ricatto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Aci Sant’Antonio, consegnati i lavori della biblioteca comunale - Facce sorridenti questa mattina alla Biblioteca Comunale di Aci Sant’Antonio: l’appuntamento era legato alla consegna dei lavori legati al ripristino di una parte della struttura rimasta danneggiata ... 🔗catanianews.it

San Gregorio di Catania, consegnati i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità - Consegnati i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità-Spoke di San Gregorio di Catania, che sarà costruita presso la struttura di via Pirandello L’intervento, finanziato nell’ambito della ... 🔗catanianews.it