Achille Lauro nuovi sold out e raddoppio date nei palazzetti 2026

sold out del tour nei palazzetti 2026 di Achille Lauro che annuncia nuove date mentre prosegue il grande successo del suo nuovo album ‘Comuni Mortali‘, uscito il 18 aprile per Warner Music Italy e da subito al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti e in vetta alla Top album Debut Global di Spotify. Dopo essere salito ieri sul palco del 1° maggio a Roma, Achille Lauro annuncia il sold out e raddoppio di Bari (10 marzo), Firenze (22 marzo), Torino (24 marzo), la doppia data di Bologna (29 marzo), il sold out di Padova e aggiunge una terza data a Milano (27 marzo) dopo il doppio sold out per un totale di 15 date nei palazzetti 2026. Intanto l’artista nato a Verona si prepara a calcare per la prima volta il palco del Circo Massimo per le due date sold out il 29 giugno e il 1° luglio 2025 dove canterà i suoi grandi successi e i brani dell’album ‘Comuni Mortali’, il nuovo lavoro che svela in pieno l’anima cantautorale di un artista dall’identità inconfondibile e multiforme, sempre in grado di attraversare i generi e smantellare gli stereotipi. 🔗 Lapresse.it - Achille Lauro, nuovi sold out e raddoppio date nei palazzetti 2026 Non si ferma la catena diout del tour neidiche annuncia nuovementre prosegue il grande successo del suo nuovo album ‘Comuni Mortali‘, uscito il 18 aprile per Warner Music Italy e da subito al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti e in vetta alla Top album Debut Global di Spotify. Dopo essere salito ieri sul palco del 1° maggio a Roma,annuncia ilout edi Bari (10 marzo), Firenze (22 marzo), Torino (24 marzo), la doppia data di Bologna (29 marzo), ilout di Padova e aggiunge una terza data a Milano (27 marzo) dopo il doppioout per un totale di 15nei. Intanto l’artista nato a Verona si prepara a calcare per la prima volta il palco del Circo Massimo per le dueout il 29 giugno e il 1° luglio 2025 dove canterà i suoi grandi successi e i brani dell’album ‘Comuni Mortali’, il nuovo lavoro che svela in pieno l’anima cantautorale di un artista dall’identità inconfondibile e multiforme, sempre in grado di attraversare i generi e smantellare gli stereotipi. 🔗 Lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Achille Lauro fa il bis a Milano: nuova data al Forum. Due concerti (uno già sold out) il 16 e 17 marzo 2026 - Milano, 1 marzo 2025 – Achille Lauro raddoppia a Milano: l’artista romano, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2025, continua a collezionare successi raggiungendo un nuovo e importante traguardo per il suo primo tour nei PALAZZETTI 2026. Dopo il tutto esaurito per la data del 16 marzo all’Unipol Forum di Milano, arriva una nuova data nel capoluogo meneghino: si farà il bis 17 marzo 2026. 🔗ilgiorno.it

Achille Lauro, sold out anche la seconda data al Circo Massimo 2025 - DOPO L’ANNUNCIO DI COMUNI MORTALI IL NUOVO ALBUM IN USCITA IL 18 APRILE DISPONIBILE IN PREORDER ACHILLE LAURO RIVELA OGGI ANCHE IL SOLD OUT DELLA SECONDA DATA AL CIRCO MASSIMO 2025 E 2 NUOVI APPUNTAMENTI A ROMA PER I PALAZZETTI 2026 Biglietti in pre-sale da oggi sul canale broadcast IG di Achille Lauro e in vendita da giovedì 20 marzo alle ore 14 sul sito di Ticketone Dopo l’annuncio del suo settimo album COMUNI MORTALI in uscita il 18 aprile e il sold out della prima data al Circo Massimo di Roma il 29 giugno Achille Lauro rivela oggi il tutto esaurito anche per la seconda data romana ... 🔗romadailynews.it

Achille Lauro, sold out il live al Forum d’Assago, seconda data nel 2026 - Il primo tour nei palazzetti di Achille Lauro registra il tutto esaurito per la data all’Unipol Forum di Milano, che raddoppia, i biglietti Dopo il sold out della prima data al Circo Massimo di Roma il 29 giugno e i pochissimi biglietti rimasti per la seconda data il 1° luglio, Achille Lauro continua a collezionare successi raggiungendo un nuovo e importante traguardo per il suo primo tour nei palazzetti 2026 che registra già il tutto esaurito per l’iconica data del 16 marzo all’Unipol Forum di Milano, a cui se ne aggiunge una seconda il 17 marzo 2026. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Achille Lauro: altri 5 sold out e 5 nuove date per il tour nei palazzetti; Achille Lauro: sold out e repliche per il nuovo tour; Achille Lauro sold out a Bari: a marzo 2026 aggiunta una nuova data al Palaflorio; Achille Lauro tour 2026: nuovi sold out e raddoppi nei palazzetti, terza data per Milano. 🔗Cosa riportano altre fonti

Achille Lauro, nuovi sold out e raddoppio date nei palazzetti 2026 - Non si ferma la catena di sold out del tour nei Palazzetti 2026 di Achille Lauro che annuncia nuove date mentre prosegue il grande successo del suo nuovo album ‘Comuni Mortali‘, uscito il 18 aprile pe ... 🔗msn.com

Achille Lauro, i sold out e l’annuncio di date che raddoppiano - Il tour nei palazzetti di Achille Lauro, previsto per il prossimo anno, segna già sold out e date raddoppiate: ecco il calendario aggiornato. 🔗spettakolo.it

Achille Lauro: altri 5 sold out e 5 nuove date per il tour nei palazzetti - Anche i prossimi appuntamenti, la doppia data al Circo Massimo di Roma, sono sold out da tempo. Il nuovo calendario e le informazioni sui biglietti ... 🔗radioitalia.it