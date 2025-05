Achille Lauro annuncia nuove date nei palazzetti nel 2026

Achille Lauro annuncia nuove date mentre prosegue il grande successo del suo nuovo album Comuni mortali

Non si ferma la catena di sold out del tour nei palazzetti 2026 di Achille Lauro che annuncia nuove date mentre prosegue il grande successo del suo nuovo album Comuni mortali, uscito il 18 aprile per Warner Music Italy e da subito al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti e in vetta alla Top album Debut Global di Spotify.

Dopo essere salito ieri sul palco del 1° maggio a Roma, Achille Lauro annuncia il sold out e raddoppio di Bari (10 marzo), Firenze (22 marzo), Torino (24 marzo), la doppia data di Bologna (29 marzo), il sold out di Padova e aggiunge una terza data a Milano (27 marzo) dopo il doppio sold out per un totale di 15 date nei palazzetti 2026.

Intanto si prepara a calcare per la prima volta il palco del Circo Massimo per le due date sold out il 29 giugno e il 1° luglio 2025 dove canterà i suoi grandi successi e i brani dell'album Comuni Mortali, il nuovo lavoro che svela in pieno l'anima cantautorale di un artista dall'identità inconfondibile e multiforme, sempre in grado di attraversare i generi e smantellare gli stereotipi.

Achille Lauro annuncia nuove date nei palazzetti nel 2026 - Achille Lauro annuncia nuove date mentre prosegue il grande successo del suo nuovo album Comuni mortali Non si ferma la catena di sold out del tour nei Palazzetti 2026 di Achille Lauro che annuncia nuove date mentre prosegue il grande successo del suo nuovo album Comuni mortali, uscito il 18 aprile per Warner Music Italy e da subito al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti e in vetta alla Top album Debut Global di Spotify.

Achille Lauro annuncia Comuni mortali, il nuovo album: data di uscita - Achille Lauro è tornato: dopo una bellissima esperienza come giudice di X Factor e la partecipazione a Sanremo 2025, il cantante di Bam Bam Twist annuncia l'uscita di un nuovo e importantissimo disco. Il nuovo album si intitola Comuni mortali e rappresenta un punto decisivo della carriera di Lauro: annunciato non a caso il 16 di marzo, il disco appare come una metamorfosi artistica senza precedenti, che Lauro non vede l'ora di donare ai propri fan.

Achille Lauro annuncia il nuovo album Comuni mortali - Comuni mortali è il titolo del settimo album di Achille Lauro, da oggi disponibile in preorder Comuni mortali è il titolo del settimo, attesissimo album di Achille Lauro, in uscita venerdì 18 aprile per Warner Music Italy e da oggi disponibile in preorder. Dopo il grande successo di Incoscienti giovani all'ultimo Festival di Sanremo e di Amore disperato, entrambi in vetta alle classifiche streaming e radiofoniche degli ultimi mesi e certificati rispettivamente Oro e Platino, Achille Lauro annuncia un nuovo capitolo, frutto della sua continua evoluzione artistica.

