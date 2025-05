Achille Lauro anche lui lascia X-Factor? L’indiscrezione sul passaggio a Canale 5

Factor rischia di dover rivoluzionare il suo cast a pochi mesi dal debutto della 19ª edizione, prevista per settembre 2025. Dopo i rumors sul presunto abbandono di Manuel Agnelli, ora è Achille Lauro a gettare scompiglio, lasciando intendere pubblicamente di non essere certo del suo ritorno come giudice. "X Factor non è detto", ha dichiarato durante un'intervista a Radio Deejay, spiazzando tutti. Ai microfoni di Linus e Nicola Savino, l'artista ha parlato dei suoi impegni futuri, annunciando il tour nei palazzetti del 2026 e dicendo ironicamente: "Propongo Linus al mio posto". Un'uscita che, più che una battuta, sembra il preludio a una decisione già maturata. Ma per Achille Lauro potrebbe prendere il via un'altra avventura televisiva. "X-Factor", giuria in fuga e tensioni dietro le quinte. Le dichiarazioni di Lauro arrivano in un momento già delicato per il talent di Sky, dove si parla da settimane del possibile addio anche di Manuel Agnelli.

