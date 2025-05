Acf l' Under 17 conquista il secondo posto in classifica

Under 17 conquista il secondo posto in classifica. Al Bologna basta un gol per superare l'Under 15Under 17: ACF AREZZO – PISA 4-2Le cittine di Michele Spataro vincono ancora e si prendono il secondo posto in solitaria, approfittando anche della sconfitta del Bologna contro il Cesena. Ora sono a soli due punti dalla capolista Fiorentina. La sfida tra ACF Arezzo e Pisa resta equilibrata fino al 33', quando Hervieux recupera palla in zona offensiva, supera un difensore e lascia partire un tiro dalla distanza che si insacca alla sinistra del portiere. Le ospiti reagiscono e, dieci minuti più tardi, trovano il pareggio grazie a un rigore trasformato da Galione. Poco prima dell'intervallo, è ancora Hervieux a colpire: ricevuta palla nei pressi del dischetto, conclude di prima intenzione e firma la sua doppietta personale, riportando avanti le amaranto.

Acf, la fase nazionale è iniziata nel migliore dei modi per l'Under 17, che in trasferta contro la Ternana conquista i tre punti - Arezzo, 25 febbraio 2025 – UNDER 17: TERNANA – ACF AREZZO 0-3 La fase nazionale è iniziata nel migliore dei modi per l'Under 17, che in trasferta contro la Ternana conquista i tre punti. Le cittine di Spataro iniziano subito forte con la prima occasione arriva a pochi secondi dal fischio d'inizio con Arena. Le marcature si aprono al 6', con Hervieux che batte Ricci con un bel tiro diagonale. Il primo tempo si chiude con il risultato di 2-0 per le amaranto, grazie alla rete di Marra che al 38' riesce a liberarsi dalla marcatura e a mettere la palla all'incrocio.

Acf Arezzo, la primavera conquista un punto importante contro la Juventus - Arezzo, 5 marzo 2025 – Allo Stadio Dei Pini di Foiano della Chiana, le cittine di Simone Gori mettono in campo una grande prestazione, strappando un prestigioso pareggio contro la capolista Juventus. Nel corso della prima partita di gioco, le amaranto difendono con ordine, chiudendo gli spazi alle bianconere e provando a ripartire, senza però impensierire Sossai. La prima vera occasione della partita arriva al 31' in favore delle ospiti, quando Ferraresi tenta la rovesciata finita di poco a lato della porta.

Under 17: Pisa – Acf Arezzo 1-7 - Arezzo, 11 marzo 2025 – Under 17: Pisa-Acf Arezzo 1-7 Le cittine di Michele Spataro hanno dominato il Pisa nella quarta giornata della Fase Nazionale del campionato di categoria, imponendosi con un netto 7-1. Protagonista assoluta della partita è stata Marra, autrice di ben cinque gol, mentre Hervieux e Rosso hanno completato il tabellino delle marcatrici. Con questa vittoria, l'Under 17 amaranto sale al terzo posto in classifica con 8 punti, a due lunghezze dal Bologna (secondo) e a quattro dalla capolista Fiorentina.

Under 17: Sassuolo-Acf Arezzo 2-3 - L'ACF Arezzo inaugura nel migliore dei modi il ... In avvio, l'Arezzo conquista un calcio di rigore: dal dischetto si presenta Forcone che spiazza il portiere e insacca alla sua sinistra.