Accordo sulle terre rare | Stati Uniti e Ucraina firmano tre documenti chiave

Stati Uniti e l'Ucraina hanno firmato in totale tre documenti nell'ambito dell'Accordo sulle terre rare. Lo riporta il quotidiano Politico, citando alcune fonti.La firma dell'Accordo è rimasta incerta negli ultimi giorni, ha aggiunto il quotidiano, spiegando che "l'Ucraina si era rifiutata di firmare il patto economico principale e due accordi tecnici collaterali". Un funzionario statunitense - riporta sempre Politico - ha confermato che le parti hanno firmato tutti e tre gli accordi dopo che l'Ucraina ha richiesto alcune modifiche dell'ultimo minuto e il Tesoro statunitense ha cercato di tenere il punto. 🔗 Quotidiano.net - Accordo sulle terre rare: Stati Uniti e Ucraina firmano tre documenti chiave Glie l'hanno firmato in totale trenell'ambito dell'. Lo riporta il quotidiano Politico, citando alcune fonti.La firma dell'è rimasta incerta negli ultimi giorni, ha aggiunto il quotidiano, spiegando che "l'si era rifiutata di firmare il patto economico principale e due accordi tecnici collaterali". Un funzionario statunitense - riporta sempre Politico - ha confermato che le parti hanno firmato tutti e tre gli accordi dopo che l'ha richiesto alcune modifiche dell'ultimo minuto e il Tesoro statunitense ha cercato di tenere il punto. 🔗 Quotidiano.net

Su altri siti se ne discute

Ucraina e Stati Uniti firmano l’accordo sulle terre rare: dentro anche un fondo per la ricostruzione - Usa e Ucraina hanno firmato l’accordo su minerali. L’intesa garantisce l’accesso privilegiato degli americani ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. «Sono grata a tutti coloro che hanno lavorato per l’accordo e lo hanno reso più significativo. Ora il documento è tale da garantire il successo per entrambi i nostri Paesi, Ucraina e Stati Uniti», ha dichairato la vicepremier Ucraina Yulia Svyrydenko. 🔗open.online

Zelensky rinvia l'accordo con gli Stati Uniti su minerali e terre rare - Volodymyr Zelensky non è disponibile al momento a firmare un accordo con gli Stati Uniti sullo sfruttamento di minerali e terre rare ucraini, dato da alcune fonti come in dirittura di arrivo: lo riferisce Sky News Uk che, citando fonti informate ucraine, scrive che a frapporsi all'intesa c'è una "serie di ostacoli problematici". "L'accordo non è ancora pronto per la firma, c'è una serie di ostacoli problematici e il presidente non è disposto a firmarlo nella forma attuale della bozza", dice la fonte. 🔗quotidiano.net

Terre rare, cosa sappiamo dell'accordo preliminare sui minerali strategici firmato da Stati Uniti e Ucraina - L'intesa è stata siglata giovedì 17 aprile in videoconferenza. Le trattative erano state sospese dopo lo scontro tra Trump e Zelensky a febbraio 🔗wired.it

Se ne parla anche su altri siti

Stati Uniti-Ucraina, firmato accordo su terre rare e fondo di ricostruzione; Accordo Ucraina-Usa, oltre a terre rare e risorse minerarie c’è una partnership reale; Usa e Ucraina firmano l'accordo sulle terre rare | Zelensky: Un testo davvero equo, primo risultato dell'incontro in Vaticano; Guerra Russia Ucraina, le news del 1 maggio 2025| Firmato l'accordo sulle terre rare tra Ucraina e Stati Uniti - Ecco cosa prevede. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Politico, da Usa e Ucraina firmati tre documenti su terre rare - Gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno firmato in totale tre documenti nell'ambito dell'accordo sulle terre rare. Lo riporta il quotidiano Politico, citando alcune fonti. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Cosa prevede l'accordo sulle terre rare firmato da Stati Uniti e Ucraina - Washington si assicura il controllo della futura ricostruzione e parte dei profitti sul sottosuolo di Kiev, ma rinuncia alla richiesta di indennizzo avanzata ... 🔗msn.com

Stati Uniti e Ucraina siglano l’accordo per le terre rare - Stati Uniti e Ucraina hanno firmato l'accordo sulle terre rare. Gli Usa avranno un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali dell'Ucraina, tra cui al ... 🔗lastampa.it