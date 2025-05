Accordo FITP-ICSC finanziamenti a tasso zero per impianti e coperture

finanziamenti a tasso zero per la costruzione di nuovi campi da tennis, padel e pickleball e per la realizzazione di coperture nei circoli di tutta Italia, affiliati alla FITP o in procinto di diventarlo. È quanto prevede l'Accordo siglato dalla Federazione Italiana Tennis Padel (FITP) e dall 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Accordo FITP-ICSC, finanziamenti a tasso zero per impianti e coperture ROMA -per la costruzione di nuovi campi da tennis, padel e pickleball e per la realizzazione dinei circoli di tutta Italia, affiliati allao in procinto di diventarlo. È quanto prevede l'siglato dalla Federazione Italiana Tennis Padel () e dall 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Su altri siti se ne discute

Sport Missione Comune 2025: Finanziamenti a tasso zero per l’impiantistica sportiva - Sostenere la costruzione, la riqualificazione e l’ottimizzazione energetica degli impianti sportivi pubblici attraverso finanziamenti a tasso completamente agevolato. Questo rappresenta il fulcro del bando Sport Missione Comune, promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., in stretta collaborazione con Anci. Fino al 30 settembre, enti locali quali Comuni, Unioni di Comuni, Comuni associati, Città […] L'articolo Sport Missione Comune 2025: Finanziamenti a tasso zero per l’impiantistica sportiva è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Finanziamenti a tasso agevolato per le Comunità energetiche costituite in forma di cooperativa - Per agevolare in modo concreto la costante crescita delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), la Regione Emilia-Romagna prevede nuove soluzioni di finanziamento per sostenere gli investimenti necessari per far decollare i progetti. Tra le opportunità per le Cer ora c’è anche quella di... 🔗modenatoday.it

Finanziamenti anticipati per i contributi a fondo perduto con l'accordo tra Gruppo Mediocredito Centrale e Gepafin - Il Gruppo Mediocredito Centrale e Gepafin, la finanziaria regionale della Regione Umbria, hanno firmato oggi a Palazzo Donini un protocollo di intesa per la definizione di nuovi progetti e prodotti in favore delle imprese locali, alla presenza della presidente della Regione Umbria, Stefania... 🔗perugiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Accordo FITP-ICSC, finanziamenti a tasso zero per impianti e coperture - ROMA (ITALPRESS) - Finanziamenti a tasso zero per la costruzione di nuovi campi da tennis, padel e pickleball e per la realizzazione di coperture nei circo ... 🔗italpress.com