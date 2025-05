Accordo economico tra Icsc e Fitp per la costruzioni di nuovi impianti con finanziamenti a tasso zero

Accordo siglato dalla Federazione italiana tennis padel e l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.a. prevede finanziamenti a tasso zero senza spese accessorie per la costruzione di nuovi campi da tennis, padel e pickleball e per la realizzazione di coperture nei circoli di tutta Italia, affiliati alla Fitp o in procinto di diventarlo. L'iniziativa si inserisce in un piano strategico volto a incentivare la crescita capillare del tennis e del padel su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione ai Comuni ancora privi di circoli affiliati alla Federazione e ai circoli con un deficit di campi rispetto alla domanda. L'obiettivo è chiaro: rendere il tennis, il padel e il pickleball sempre più accessibili, sostenendo l'attività dei circoli con strumenti finanziari concreti e vantaggiosi.

