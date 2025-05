Accordo di programma per rilancio dello stabilimento Arvedi Ast di Terni entro maggio

Accordo di programma - tra il gruppo Arvedi Ast, il Mimit, il Mase e la Regione Umbria -, che prevediamo entro il mese di maggio. Sarà un passaggio cruciale per il rilancio dello stabilimento di Terni, che vogliamo riportare al centro della strategia nazionale sulla siderurgia, in un'ottica di autonomia produttiva, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il Tavolo Ast Terni in corso al Mimit spiegando che "l'Accordo definirà con precisione gli impegni che ciascun attore, pubblico e privato, assumerà per garantire una prospettiva solida e duratura al sito. Lo faremo ascoltando fino in fondo il territorio e i rappresentanti dei lavoratori", ha aggiunto. 🔗 Quotidiano.net - Accordo di programma per rilancio dello stabilimento Arvedi Ast di Terni entro maggio Siamo ormai prossimi alla firma dell'di- tra il gruppoAst, il Mimit, il Mase e la Regione Umbria -, che prevediamoil mese di. Sarà un passaggio cruciale per ildi, che vogliamo riportare al cdella strategia nazionale sulla siderurgia, in un'ottica di autonomia produttiva, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.Lo ha dichiarato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante il Tavolo Astin corso al Mimit spiegando che "l'definirà con precisione gli impegni che ciascun attore, pubblico e privato, assumerà per garantire una prospettiva solida e duratura al sito. Lo faremo ascoltando fino in fondo il territorio e i rappresentanti dei lavoratori", ha aggiunto. 🔗 Quotidiano.net

