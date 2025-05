Accoltellato in strada scrive lettera al questore Vicinanza in un momento di grande dolore

Accoltellato. Tre i giovanissimi responsabili. Sono stati rintracciati in tempi record dagli uomini del commissariato di Lucca, ai quali Fruzzetti ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine in una lettera indirizzata la questore Edgardo Giobbi."Con queste poche righe mi consenta di ringraziare Lei e per suo tramite tutto il personale delle Volanti e della Squadra Mobile per la Vicinanza che mi hanno dimostrato in un momento di così grande dolore per me e per la mia famiglia – si legge nella lettera scritta da Fruzzetti – L’evento che mi ha colpito avrebbe potuto avere un esito diverso e mi considero veramente fortunato se oggi sono a scriverLe per dìmostrarvi tutta la mia riconoscenza. 🔗 Lanazione.it - Accoltellato in strada, scrive lettera al questore. “Vicinanza in un momento di grande dolore” Lucca, 2 maggio 2025 – Un’aggressione efferata, costata 4 giorni di ospedale e altri 41 di prognosi a Vinicio Fruzzetti. Una serata di ordinaria quotidianità si è trasformata in un incubo a occhi aperti per il 78enne che in un attimo si è ritrovato a terra, sanguinante. Il tutto in una manciata di minuti. E’ il 15 aprile, Fruzzetti esce col cane per la passeggiata serale in pieno centro a Lucca. Improvvisamente è stato aggredito, rapinato e. Tre i giovanissimi responsabili. Sono stati rintracciati in tempi record dagli uomini del commissariato di Lucca, ai quali Fruzzetti ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine in unaindirizzata laEdgardo Giobbi."Con queste poche righe mi consenta di ringraziare Lei e per suo tramite tutto il personale delle Volanti e della Squadra Mobile per lache mi hanno dimostrato in undi cosìper me e per la mia famiglia – si legge nellascritta da Fruzzetti – L’evento che mi ha colpito avrebbe potuto avere un esito diverso e mi considero veramente fortunato se oggi sono arLe per dìmostrarvi tutta la mia riconoscenza. 🔗 Lanazione.it

Il paese senza medico. E il sindaco scrive una lettera: “Ne cerco uno coraggioso” - Sambuca Pistoiese (Pistoia), 20 marzo 2025 – “Cerco un medico coraggioso che faccia una scelta di cuore”. Comincia così la lettera aperta che Marco Breschi, sindaco di Sambuca Pistoiese, ha deciso di scrivere per cercare un professionista che abbia voglia di lavorare nel suo paese, 1400 anime sull’appennino Tosco-Emiliano. "Da nove mesi - scrive Breschi - sono sindaco di un comune 'di frontiera', sospeso tra Toscana ed Emilia Romagna, un tempo pieno di vita e ora condannato al declino, demografico, sociale, culturale. 🔗lanazione.it

Nucleare, Trump scrive a Khamenei per accordo. Iran: “La lettera ci verrà consegnata presto” - La lettera del presidente Usa Donald Trump all’Iran sul nucleare “è stata scritta, ma non ci è ancora arrivata” e “un inviato di un Paese arabo dovrebbe consegnare la lettera di Trump a Teheran”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano, Seyyed Abbas Araghchi, parlando a margine di una riunione del governo, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa iraniana Irna. Venerdì scorso Trump, in un’intervista a Fox Business, aveva riferito di avere scritto una lettera al leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, chiedendogli impegno per negoziare un accordo sul nucleare. 🔗lapresse.it

Mark Samson scrive una lettera ai genitori di Ilaria Sula: “Scusate, sono impazzito quando mi ha lasciato” - Dal carcere dove è recluso per il femminicidio di Ilaria Sula, Mark Samson (qui il suo profilo), il 23enne che ha ucciso l’ex fidanzata con tre coltellate alla gola, scrive una lettera di scuse alla famiglia delle vittima, che è stata pubblicata in esclusiva dal Tg1. “Scrivo dalla mia cella, dove resterò per svariati anni – si legge nella missiva – Ogni giorno penso all’atroce delitto che ho commesso e non so che cosa dire, ma soprattutto non so cosa mi sia accaduto. 🔗tpi.it

