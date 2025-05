Accoltellato alla gola 23enne trovato in una scia di sangue sulla riva del Po | oggi l’autopsia

23enne tedesco sulla riva del Po a Zinasco (Pavia), morto a causa di diverse ferite alla gola inferte con un coltello da cucina. Prevista per oggi l'autopsia i cui esiti potranno indirizzare gli inquirenti verso l'ipotesi di omicidio o di suicidio. 🔗 È stato rinvenuto il cadavere di untedescodel Po a Zinasco (Pavia), morto a causa di diverse feriteinferte con un coltello da cucina. Prevista perl'autopsia i cui esiti potranno indirizzare gli inquirenti verso l'ipotesi di omicidio o di suicidio. 🔗 Fanpage.it

Accoltellato più volte alla gola, 23enne trovato senza vita sulla riva del Po: “C’era una scia di sangue” - È stato rinvenuto il cadavere di un 23enne tedesco sulla riva del Po a Zinasco (Pavia), morto a causa di diversa ferite alla gola. Vicino al corpo sono state trovate l’arma del delitto, un coltello da cucina, e una scia di sangue.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa sappiamo sulla morte del 23enne accoltellato alla gola trovato sulla riva del Po - Questa mattina è stato rinvenuto il cadavere di un 23enne tedesco sulla riva del Po a Zinasco (Pavia). Sul corpo una profonda ferita alla gola, poco lontano l'arma del delitto: un coltello da cucina. La ricostruzione di quanto accaduto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ragazzo accoltellato alla gola trovato morto sulla riva del fiume: “Una scia di sangue” - Un giovane turista tedesco di 23 anni è stato trovato senza vita ieri mattina, mercoledì 30 aprile, sulla riva del fiume Po, in località Bombardone, nel Comune di Zinasco, in provincia di Pavia. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 11:30 da due pescatori che percorrevano l’argine del fiume. Una scia di sangue individuata vicino al cadavere rappresenta uno degli elementi chiave per gli investigatori che stanno cercando di ricostruire le dinamiche della tragedia. 🔗thesocialpost.it

Zinasco, trovato morto dissanguato con la gola tagliata: cosa è emerso dall’autopsia sul corpo del turista tedesco - La tragedia nelle campagna sull’argine del Po. ll giovane era in Italia con un gruppo di amici, che si erano accampati vicino al laghetto di pesca sportiva ... 🔗ilgiorno.it