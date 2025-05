Accoltellamento a Fidenza | 23enne straniero denunciato per tentato omicidio

Fidenza, al termine di articolata e serrata attività investigativa, sono riusciti ad identificare e quindi denunciare, l’uomo che nei giorni scorsi, nei pressi del Parco Matteotti ha ferito gravemente, un 45enne straniero, colpendolo alla schiena con uno strumento. 🔗 Parmatoday.it - Accoltellamento a Fidenza: 23enne straniero denunciato per tentato omicidio I Carabinieri della Stazione di, al termine di articolata e serrata attività investigativa, sono riusciti ad identificare e quindi denunciare, l’uomo che nei giorni scorsi, nei pressi del Parco Matteotti ha ferito gravemente, un 45enne, colpendolo alla schiena con uno strumento. 🔗 Parmatoday.it

"Quello in foto è il mio papà da giovane, è del Vomero, mi aiutate a trovarlo?": la richiesta su Fb di un 23enne straniero - Quella foto dai colori retrò conservata in un vecchio album protetta da plastica trasparente è uno dei pochissimi indizio che un giovane 22nne straniero ha per tentare di rintracciare il padre: mostra due giovani felici e spensierati come solo i giovani sanno essere, lei bionda, con i capelli...

Accoltellamento a Fidenza, il sindaco: "Fatto gravissimo, violenza inaudita" - Il sindaco di Fidenza Davide Malvisi commenta l'aggressione con accoltellamento avvenuta nel pomeriggio di martedì 29 aprile in piazzale Matteotti a Fidenza. "Ieri la comunità di Fidenza si è trovata al centro di un episodio di violenza grave. Nel pomeriggio, in una zona frequentata da...

