Accoltella la moglie poi si schianta contro un camion e muore La donna è grave

Poco prima delle 9 a San Secondo Parmense in Borgo Bertani, al termine di una discussione un uomo ha violentemente aggredito con un coltello sua moglie prima di darsi fuga nel tentativo di far perdere le sue tracce.Durante la fuga si è scontrato frontalmente con un camion lungo la strada.

