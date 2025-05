Accoltella la moglie poi si schianta contro un camion e muore La donna 48enne è gravissima

Accoltellato al collo la moglie di 48 anni, anche lei di origine nordafricana, prima di darsi fuga nel tentativo di far perdere le sue tracce. 🔗 Parmatoday.it - Accoltella la moglie, poi si schianta contro un camion e muore. La donna 48enne è gravissima Tentato femminicidio a San Secondo. Poco prima delle ore 9 in Borgo Bertani, al termine di una discussione un uomo di 55 anni di origine nordafricana hato al collo ladi 48 anni, anche lei di origine nordafricana, prima di darsi fuga nel tentativo di far perdere le sue tracce. 🔗 Parmatoday.it

