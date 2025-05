Accoltella la moglie e scappa si schianta contro un camion e muore

Accoltella la moglie, fugge, si schianta contro un camion e muore. Una doppia tragedia che stamattina ha scioccato un intero paese, San Secondo Parmense. La donna, Accoltellata al collo, all'avambraccio e al torace è stata portata in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni di salute. A dare l'allarme e chiedere aiuto, sarebbero stati i figli della coppia. Secondo quanto riporta Parma Today, durante la fuga l'uomo si è scontrato frontalmente con un camion lungo la strada provinciale 10 per Cremona, sul ponte per arrivare a San Secondo, ed è morto sul colpo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica.

