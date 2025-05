Accoltella la moglie e fugge in auto | 53enne si schianta e muore

Accoltellato la moglie con fendenti al collo, all'avambraccio e al torace 🔗 Imolaoggi.it - Accoltella la moglie e fugge in auto: 53enne si schianta e muore E' morto in un incidente stradale l'uomo che a San Secondo parmense hato lacon fendenti al collo, all'avambraccio e al torace 🔗 Imolaoggi.it

Parma, accoltella moglie e scappa in auto: morto in incidente stradale - Ha accoltellato la moglie ed è scappato in auto, ma durante la fuga è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è morto sul colpo. È successo questa mattina a San Secondo Parmense, in provincia di Parma. I Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione a borgo Bertani, dove è stata segnalata la violenta lite tra due coniugi, entrambi nordafricani. La donna, accoltellata dal marito, è stata trasportata in ospedale dove è ricoverata in gravi condizioni. 🔗lapresse.it

Accoltella la moglie davanti ai bambini e poi scappa. I piccoli urlano «aiuto» per strada: muore dopo lo schianto in auto - Una donna è stata accoltellata nella mattinata di oggi, venerdì 2 maggio, a San Secondo Parmense. A dare l’allarme sarebbero stati i figli piccoli, che sono scappati fuori di casa e hanno urlato chiedendo aiuto. Una vicina di casa li ha sentiti e ha chiamato i soccorsi. Il marito della vittima è scappato dopo l’aggressione ed è morto dopo essersi schiantato con la propria auto contro un furgone. L’uomo sarebbe rimasto coinvolto in un grave incidente all’altezza di un distributore di carburante, a poche centinaia di metri dall’abitazione. 🔗open.online

Accoltella la moglie davanti ai bambini e poi scappa. I piccoli urlano «aiuto» per strada: l’arresto dopo lo schianto in auto - Una donna è stata accoltellata nella mattinata di oggi, venerdì 2 maggio, a San Secondo Parmense. A dare l’allarme sarebbero stati i figli piccoli, che sono scappati fuori di casa e hanno urlato chiedendo aiuto. Una vicina di casa li ha sentiti e ha chiamato i soccorsi. Il marito della vittima è scappato dopo l’aggressione e, secondo quanto riporta Adnkronos, si è schiantato con la propria auto nel tentativo di fuggire e sarebbe rimasto coinvolto in un grave incidente all’altezza di un distributore di carburante. 🔗open.online

Accoltella la moglie in casa e fugge, poi muore in un incidente stradale - A San Secondo Parmense, uomo accoltella la moglie e muore fuggendo in auto: a dare l’allarme, i figli piccoli della coppia. 🔗blitzquotidiano.it

Donna accoltellata davanti ai figli, il marito in fuga si schianta in auto e muore. «Si è tolto la vita». L'allarme dato dai bimbi - Tentato femminicidio in provincia di Parma. Una donna di 48 anni è stata accoltellata dal marito davanti ai figli questa mattina, 2 maggio, poco ... 🔗msn.com

