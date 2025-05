Accoltella la moglie davanti ai bambini e poi scappa I piccoli urlano aiuto per strada | caccia all’uomo vicino a Parma

Una donna è statata nella mattinata di oggi, venerdì 2 maggio, a San Secondo Parmense. A dare l’allarme sarebbero stati i figli, che sonoti fuori di casa e hanno urlato chiedendo. Una vicina di casa li ha sentiti e ha chiamato i soccorsi. L’aggressione e la fuga: come sta la vittimaIl marito della vittima èto dopo l’aggressione ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine. La donna è cosciente ma in condizioni gravi a cause delle emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. L’elisoccorso si è alzato in volo per raggiungere il luogo dell’aggressione. La donna è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore.In aggiornamento.L'articololaaie poi. 🔗 Open.online