Accoltella a morte i suoi amanti durante il sesso poi smembra i corpi mentre canta e balla | il porno attore Yostin Mosquera a processo l’audio choc in aula

aula dell'Old Bailey, la corte criminale centrale di Londra, dove si sta celebrando il processo contro Yostin Andres Mosquera, 35enne attore porno di origine colombiana, accusato del duplice omicidio e successivo smembramento dei suoi amanti, Paul Longworth, 71 anni, e Leonardo Alfonso, 65 anni. Alla giuria è stato fatto ascoltare solo l'audio del video che lo stesso Mosquera ha girato mentre uccideva Leonardo Alfonso, poiché le immagini sono state ritenute "troppo raccapriccianti". Ma la descrizione fornita in aula dall'agente Nick Swire della Squadra Investigativa Omicidi e dal Procuratore Deanna Heer KC è bastata a delineare una scena di ferocia inaudita.Secondo la ricostruzione dell'accusa riportata dal Daily Mail, Mosquera, che era ospite della coppia nel loro appartamento di Scotts Road, Shepherd's Bush (ovest di Londra), avrebbe prima ucciso Paul Longworth, l'amante più anziano, colpendolo ripetutamente alla nuca con un martello.

