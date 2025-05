Acciai Speciali Terni Stefania Proietti | Impegno su partenariato pubblico-privato Le reazioni dei sindacati

Acciai Speciali Terni. La location di palazzo Piacentini a Roma ha ospitato l’incontro tra i vertici. 🔗 Ternitoday.it - Acciai Speciali Terni, Stefania Proietti: “Impegno su partenariato pubblico-privato”. Le reazioni dei sindacati Una linea del traguardo indicata alla fine del mese di maggio per sottoscrivere l’accordo di Programma, in ottica di riconversione industriale e messa in sicurezza ambientale dello stabilimento di. La location di palazzo Piacentini a Roma ha ospitato l’incontro tra i vertici. 🔗 Ternitoday.it

Acciai Speciali Terni, approvato il piano per la gestione delle emergenze: “Mitigare i danni di un eventuale incidente” - Un lavoro in stretta sinergia che ha portato all’approvazione del Piano per la gestione delle emergenze esterne di Acciai Speciali Terni. Il documento è stato elaborato sulla base delle linee guida dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A coordinare i lavori la Prefettura in... 🔗ternitoday.it

Acciai Speciali Terni, assunzioni al Tubificio e Società delle Fucine: “Necessario avere un futuro industriale e produttivo integro” - Nuove assunzioni ad Acciai Speciali Terni. Lo ha comunicato l’azienda alle rappresentanze sindacali unitarie nel corso della giornata di oggi, venerdì 11 aprile. Ne sono previste al Tubificio e alla Società delle Fucine. Nel secondo caso è stato comunicato anche il numero, pari a nove, di... 🔗ternitoday.it

Acciai Speciali Terni, Giovanni Arvedi: “Investiamo 232 milioni nel 2025. Impegni per rilancio ed occupazione” - Una lettera dettagliata inviata da Giovanni Arvedi ai dipendenti di Arvedi Ast e del Tubificio. Il presidente ha indicato obiettivi da raggiunti e da perseguire, investimenti fatti, in corso e da lanciare dando contezza del piano industriale. Il primo pensiero è stato rivolto al giovane operaio... 🔗ternitoday.it

Ast-Arvedi, iniziato il tavolo al Mimit sull'Accordo di programma per le Acciaierie di Terni - Iniziato alle 11 del 2 maggio al Mimit, il Ministero delle Imprese e del made in Italy a Roma, il tavolo per le Acciaierie Ast-Arvedi di Terni. Convocato dal ministro Adolfo Urso, l'incontro dovrebbe ... 🔗corrieredellumbria.it

Energia, Arvedi Ast riceve il certificato di eccellenza come partner strategico globale di Siemens Energy - Siemens Energy, uno dei protagonisti mondiali nel settore della generazione di energia, ha riconosciuto Arvedi Ast (Acciai Speciali Terni) come partner strategico di rilievo. L'azienda ternana, ... 🔗corrieredellumbria.it

Il Gruppo Arvedi rileva l’Ast di Terni. Nasce un polo siderurgico da 7,5 miliardi. - La Acciai speciali Terni è una delle quattro aziende europee specializzata in laminati piani di acciaio inossidabile, con una produzione di circa un milione di tonnellate e l'impiego di 2.300 ... 🔗ilcorrieredelgiorno.it