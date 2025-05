Accertamenti Tari senza contraddittorio accolto il ricorso contro il Comune

Tari per annualità pregresse, con particolare riferimento al 2018. In uno dei primi casi giunti a giudizio, la Corte di Giustizia TribuTaria di primo grado di Caserta ha accolto il ricorso contro il Comune. A fine 2024, numerosi studi professionali e contribuenti del territorio di Aversa hanno ricevuto avvisi di accertamento per annualità pregresse, con particolare riferimento al 2018. In uno dei primi casi giunti a giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta ha accolto il ricorso.

Tari, l’assessore Serluca puntualizza: “I contribuenti beneventani possono gestire senza panico la scadenza del pagamento” - Tempo di lettura: 3 minutiL’assessore alle finanze del Comune capoluogo, Maria Carmela Serluca interviene a seguito del nostro articolo a proposito del malumore e delle proteste manifestati alla nostra Redazione da parte di numerosi cittadini alle prese con la tassa rifiuti da pagare entro lunedì 31 marzo e che avevamo puntualmente pubblicato. In sostanza: a molti utenti l’avviso di pagamento da parte della concessionaria Andreani Tributi e’ stato recapitato dalle Poste Italiane solo a ridosso della scadenza del pagamento fissata appunto per il 31 marzo; a molti altri utenti l’avviso (a ... 🔗anteprima24.it

