Accende fuochi d' artificio in strada per il compleanno della madre scatta la denuncia

della stazione di Biancavilla hanno denunciato un uomo di 53 anni che è accusato di aver acceso dei fuochi d'artificio senza alcuna autorizzazione. Una pattuglia impegnata in servizio di perlustrazione, intorno alle 18 e 40 ha sentito l'esplosione di due batterie petardi in una via.

Approfondimenti da altre fonti

Accende fuochi d’artificio in centro abitato a Biancavilla: denunciato un 53enne - ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Carabinieri durante un controllo del territorio Un uomo di 53 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Biancavilla per aver acceso fuochi pirotecnici senza autorizzazione in pieno centro abitato, in occasione del compleanno della madre. L’episodio si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, coordinate dal Comando Provinciale di Catania, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. 🔗dayitalianews.com

Donna 29enne accende fuochi d'artificio a Crotone per strada in stile "Gomorra": denuncia e indagini - Una donna di 29 anni è stata denunciata a Crotone per accensione ed esplosioni pericolose, mettendo a rischio la pubblica incolumità. 🔗notizie.virgilio.it

Trovato con droga e fuochi d’artificio. Arrestato un 42enne - VAILATE (Cremona)Guai grossi per un 42enne sorpreso con in auto 1.100 grammi di hashish e con a casa altra droga e 122 fuochi d’artificio. I carabinieri mercoledì pomeriggio hanno fermato un’auto per controlli in territorio di Vailate. La vettura con il 42enne a bordo proveniva dalla bassa bergamasca. Una volta fermato l’uomo, in regola con documenti suoi e dell’auto, ha consegnato ai militari un sacchetto contenente 3. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Biancavilla. Esplosione illecita di fuochi d’artificio in centro abitato, i Carabinieri denunciano un 53enne - Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, portate avanti secondo le linee guida del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, con l’obiettivo di garantire la legalità e ... 🔗libertasicilia.it

