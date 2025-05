Anteprima24.it - Accademia – Pomigliano, un’intera stagione in una sola partita

Tempo di lettura: 2 minutiDomani pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento l’Volley riceverà la visita dell’Elisa Volley(NA), gara valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie C.Ci si gioca praticamente l’accesso ai play off: si affrontano infatti la seconda e la terza forza del campionato, appaiate in classifica, col Pontecagnano impegnato a Volla spettatore interessato. Tre squadre racchiuse in due punti e in lizza per due soli posti, una è di troppo.La squadra giallorossa è pronta a giocarsi tutto davanti al proprio pubblico in quello che si preannuncia come il classico match che vale una. In caso di vittoria infatti l’sarebbe matematicamente qualificata ai play off e chiuderebbe al secondo posto laregolare, posizione che le consentirebbe di giocare il primo turno dei play off con il fattore campo a favore. 🔗 Anteprima24.it