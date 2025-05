Abruzzo ancora bloccato il recupero dei corpi dei due vigili del fuoco morti sulla Maiella

recupero delle salme di Nico Civitella ed Emanuele Capone sono sospese a causa del rapido innalzamento delle acque del torrente Avello. La procura di Chieti apre un fascicolo contro ignoti 🔗 Repubblica.it - Abruzzo, ancora bloccato il recupero dei corpi dei due vigili del fuoco morti sulla Maiella Le operazioni didelle salme di Nico Civitella ed Emanuele Capone sono sospese a causa del rapido innalzamento delle acque del torrente Avello. La procura di Chieti apre un fascicolo contro ignoti 🔗 Repubblica.it

