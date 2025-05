A390 ultimi test per la sport fastback di Alpine

ROMA (ITALPRESS) – Ottenere la stessa agilità e piacere di guida della A110. Questo l'obiettivo degli ingegneri Alpine nella realizzazione della A390, lo sport fastback a 5 posti che sarà presentata in anteprima mondiale il 27 maggio.

