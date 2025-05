A16 Napoli-Canosa chiuso il tratto Baiano-Avellino ovest

Napoli-Canosa, per consentire lavori di riqualifica giunti viadotto Vallonalto I, nelle due notti di lunedì 5 e martedì 6 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Baiano e Avellino ovest, verso CanosaA14 Bologna-Taranto. In alternativa, dopo l'uscita. 🔗 Avellinotoday.it - A16 Napoli-Canosa, chiuso il tratto Baiano-Avellino ovest Sulla A16, per consentire lavori di riqualifica giunti viadotto Vallonalto I, nelle due notti di lunedì 5 e martedì 6 maggio, con orario 21:00-6:00, saràilcompreso tra, versoA14 Bologna-Taranto. In alternativa, dopo l'uscita. 🔗 Avellinotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

A16 Napoli-Canosa, chiuso per una notte il tratto Avellino Est-Benevento verso Canosa A14 - Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente e per attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, verso Canosa/A14... 🔗avellinotoday.it

A16 Napoli-Canosa, chiuso il tratto compreso tra Candela e Lacedonia verso Napoli - Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di giovedì 13 alle 4:00 di venerdì 14 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Lacedonia verso Napoli. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela... 🔗avellinotoday.it

Lavori urgenti alle pensiline, chiuso il tratto autostradale: la viabilità alternativa - Sulla diramazione di Padova Sud D13, nelle due notti di lunedì 7 e martedì 8 aprile con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento dell'autostrada A13 Bologna-Padova e l'uscita per la Ss 516 Piovese, verso Padova per consentire lavori di manutenzione delle pensiline della... 🔗padovaoggi.it

Ne parlano su altre fonti

A16 Napoli-Canosa, chiuso il tratto Baiano-Avellino ovest; Autostrada A16 Napoli-Canosa: chiuso per una notte il tratto tra Candela e Cerignola ovest verso Canosa/A14; A16 Napoli-Canosa, chiusure notturne del tratto Avellino Est-Benevento in entrambe le direzioni; Lavori nel Foggiano sul viadotto dei Corvi: chiusi tratti della A16 Napoli-Canosa. 🔗Cosa riportano altre fonti

A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BAIANO-AVELLINO OVEST VERSO CANOSA - A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BAIANO-AVELLINO OVEST VERSO CANOSARoma, 2 maggio 2025 - Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di ... 🔗msn.com

A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CANDELA-CERIGNOLA OVEST VERSO CANOSA/A14 - Roma, 3 aprile 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 3, alle 6:00 di venerdì 4 aprile, sarà chiuso il tratto compreso ... 🔗msn.com

A16 NAPOLI-CANOSA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-CERIGNOLA OVEST VERSO NAPOLI - Roma, 21 marzo 2025 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 24 alle 6:00 di martedì 25 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l ... 🔗msn.com