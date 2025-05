A Washington migliaia di manifestanti contro la politica di Trump

migliaia di persone hannnno scandito slogan e esposto striscioni durante una manifestazione a Washington per opporsi alle politiche di Donald Trump e denunciare la sua "tirannia" il 1° maggio, che non è una tradizionale giornata di mobilitazione di massa come in Europa. 🔗 Quotidiano.net - A Washington migliaia di manifestanti contro la politica di Trump Milano, 2 mag. (askanews) -di persone hannnno scandito slogan e esposto striscioni durante una manifestazione aper opporsi alle politiche di Donalde denunciare la sua "tirannia" il 1° maggio, che non è una tradizionale giornata di mobilitazione di massa come in Europa. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Usa, la protesta contro Trump: in migliaia in piazza a Washington - Migliaia di persone sono scese in strada in tutti gli Stati Uniti per protestare contro il presidente Usa Donald Trump e Elon Musk, contro le azioni dell’amministrazione in materia di riduzione del personale pubblico, economia e diritti umani. Le oltre 1.200 manifestazioni in tutto il Paese sono state organizzate con lo slogan ‘Hands off’, cioè ‘Giù le mani’, da oltre 150 gruppi, fra cui organizzazioni per i diritti civili, sindacati, sostenitori della comunità LGBTQ+, veterani e attivisti elettorali. 🔗lapresse.it

Reggio Emilia, proteste contro il progetto di Conad: “Altro cemento in città”. E la società querela i manifestanti - C’è un bosco a Reggio Emilia che rischia di scomparire. Nel quinto comune italiano per incremento della superficie consumata (secondo il Rapporto Ispra 2024), a sud-est del centro urbano esiste un’area alberata ancora inedificata, delimitata dalla via Emilia: il cosiddetto Bosco Ospizio. Circa 4,5 ettari nei quali Conad Centro Nord vorrebbe realizzare degli edifici, tra le proteste di tanti cittadini e diverse associazioni ambientaliste. 🔗ilfattoquotidiano.it

I missili che l’Europa ci spinge a comprare puzzano di ripicca contro Washington - La corsa al riarmo significa smentire decenni di rigore punitivo. Eccedere in questo spirito di ostilità può procurare dei disastri. Continua a leggere 🔗laverita.info

Ne parlano su altre fonti

A Washington migliaia di manifestanti contro la politica di Trump; A Washington migliaia di manifestanti contro la politica di Trump; Washington, decine di migliaia protestano contro Trump e Musk: «Così si difende la democrazia; Migliaia di persone in piazza contro Trump negli Usa, a Washington il corteo di manifestanti: “Non…. 🔗Ne parlano su altre fonti

A Washington migliaia di manifestanti contro la politica di Trump - Milano, 2 mag. (askanews) – Migliaia di persone hannnno scandito slogan e esposto striscioni durante una manifestazione a Washington per opporsi alle politiche di Donald Trump e denunciare la sua “tir ... 🔗askanews.it

Migliaia in piazza a Washington contro Trump, arrestato un manifestante vicino al Washington Monument - A Washington D.C., migliaia di manifestanti si sono radunati contro le politiche di Trump; un arresto vicino al Washington Monument ha suscitato polemiche per la mancanza di spiegazioni da parte della ... 🔗gaeta.it

Proteste contro Trump a Washington, manifestante immobilizzato: la polizia non risponde sull'arresto - Proteste contro Trump a Washington, manifestante immobilizzato: la polizia non risponde sull'arresto Migliaia di manifestanti si sono riuniti a Washington D.C., negli Stati Uniti, per protestare contr ... 🔗informazione.it