A Venticano la Cena Comunitaria

Venticano andrà in sCena La Cena Comunitaria, appuntamento intriso di memoria collettiva, calore umano e sapori antichi.Un vero e proprio rito conviviale, che affonda le radici nel tessuto sociale e culturale del paese, trasformando la tavola in simbolo di. 🔗 Avellinotoday.it - A Venticano la Cena Comunitaria Questa sera, venerdì 2 maggio, aandrà in sLa, appuntamento intriso di memoria collettiva, calore umano e sapori antichi.Un vero e proprio rito conviviale, che affonda le radici nel tessuto sociale e culturale del paese, trasformando la tavola in simbolo di. 🔗 Avellinotoday.it

Su altri siti se ne discute

Peacemaker 2: il promo della serie con John Cena mostra Christopher Smith in versione eroica - I fan di Peacemaker dovranno attendere fino ad agosto per vedere la stagione 2 e un nuovo promo condiviso da James Gunn regala qualche anticipazione. Il 21 agosto arriverà sugli schermi americani di Max la stagione 2 della serie Peacemaker e James Gunn ha condiviso online un nuovo teaser dedicato al protagonista interpretato da John Cena. Il breve video mostra Christopher Smith circondato dal caos, mentre salta dal tetto di un edificio e nel momento in cui gli viene detto che ora è un supereroe. 🔗movieplayer.it

Cena al Quirinale con i Reali Uk, Mattarella “Dalla salvaguardia delle regole dipende un futuro di pace” - ROMA (ITALPRESS) – L’importanza della “solidarietà tra Paesi che condividono i valori della libertà e della democrazia, il rispetto dei diritti umani e civili, i diritti dei popoli, l’aspirazione alla pace, il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, il valore della cooperazione e del dialogo come strumenti principali nelle relazioni internazionali”. E’ quanto sottolineato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del brindisi della cena di Stato al Quirinale in onore di re Carlo e della consorte Camilla. 🔗unlimitednews.it

Roma, ten Hag in visita a Trigoria. Ieri cena con Ranieri e Hummels - Il weekend calcistico è passato in archivio e la Roma deve voltare definitivamente pagina. I giallorossi hanno impattato per 1-1 con la Juventus, in una partita dalle mille emozioni che rimanda però il discorso qualificazione in Champions League alle prossime uscite. La squadra sta rimanendo sulla retta via in questo inizio 2025, grazie alla prova di ogni singolo elemento della rosa a disposizione di Claudio Ranieri. 🔗sololaroma.it

Se ne parla anche su altri siti

A Venticano la Cena Comunitaria. 🔗Cosa riportano altre fonti