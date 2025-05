Amica.it - A Venezia la mostra “La strana vita delle cose” di Tatiana Trouvé

(askanews) – Palazzo Grassi trasformato in un labirinto di segni e oggetti, in un intreccio di narrazioni, attraverso una serie di opere e interventi che intrecciano mondi interiori ed esteriori, reali e immaginari, nei quali il disegno e la scultura si scambiano continuamente di ruolo. La– Lacose è un’occasione per vedere come anche la scultura trova il modo di fare risuonare le sale del palazzono, normalmente pensato per accogliere soprattutto la pittura.«Allestendo la», ha detto ad askanews, «ho iniziato a lavorare lo spazio e ho iniziato anche a capire che forse le mie sculture, le mie installazioni le stavo lavorando un po’ come dei disegni o un po’ come se il primo piano fossero gli spazi nei quali il visitatore entra in modo più fisico all’interno dei miei disegni. 🔗 Amica.it