A TikTok una multa dall’Irlanda per 530 milioni di euro

multato TikTok per 530 milioni di euro perché la piattaforma non ha garantito un adeguato livello di protezione dei dati personali degli utenti europei, violando il GDPR, il regolamento dell’Unione europea che disciplina la protezione dei dati personali entrato in vigore sette anni fa. In particolare, TikTok ha trasferito illegalmente dati degli utenti . A TikTok una multa dall’Irlanda per 530 milioni di euro L'Identità. 🔗 Lidentita.it - A TikTok una multa dall’Irlanda per 530 milioni di euro L’Irlanda hatoper 530diperché la piattaforma non ha garantito un adeguato livello di protezione dei dati personali degli utentipei, violando il GDPR, il regolamento dell’Unionepea che disciplina la protezione dei dati personali entrato in vigore sette anni fa. In particolare,ha trasferito illegalmente dati degli utenti . Aunaper 530diL'Identità. 🔗 Lidentita.it

Maxi-multa di 530 milioni per TikTok dall’Irlanda, l’accusa sui dati degli utenti europei «inviati in Cina» - TikTok sarà multata per 530 milioni di euro per aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. La sanzione è stata annunciata dall’autorità per la privacy irlandese, la Commissione per la protezione dei dati (Dpc). Una multa ben superiore alle indiscrezioni di stampa anticipate all’inizio di aprile scorso, quando si parlava di una multa da 500 milioni di euro. Cifra che sarebbe stata comunque la terza più alta di sempre, dopo quella riservata ad Amazon di 746 milioni e e Meta-Faceboook da 1,2 miliardi. 🔗open.online

Multa dell'Irlanda di 530 milioni a TikTok, "invio dati in Cina" - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. L’importo è anche superiore alle indiscrezioni di stampa di inizio mese su una sanzione di 500 milioni, terza più alta di sempre dopo quelle ad Amazon (746 milioni) e Meta-Facebook (1,2 miliardi). Ai sensi del Gdpr,. 🔗feedpress.me

Irlanda multa TikTok per 530 milioni: “Invia illegalmente dati alla Cina” - La sanzione arriva dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc). La piattaforma social nega tutte le accuse e annuncia il ricorso ... 🔗tg24.sky.it

Maxi-multa di 530 milioni per TikTok dall’Irlanda, l’accusa sui dati degli utenti europei «inviati in Cina» - L'accusa dell'autorità per la privacy irlandese alla piattaforma cinese. Le contestazioni sull'uso dei server di Pechino, in violazione alle regole Ue sulla privacy. Bytedance annuncia ricorso L'artic ... 🔗msn.com

Privacy, l’Irlanda multa TikTok per 530 milioni: “Dati degli utenti inviati in Cina” - Bruxelles - La Commissione irlandese per la Protezione dei dati (in sigla, Dpc) ha annunciato una multa da ben 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti e ... 🔗ilsecoloxix.it