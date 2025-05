A Superga il Venezia Fc onora il Grande Torino

Venezia FC, in Piemonte per la trasferta contro il Torino, si è recata presso la Basilica di Superga per rendere omaggio al Grande Torino. Nel ricordo della tragedia del 4 maggio 1949, quando perse la vita in un disastro aereo la plurititolata e da allora. 🔗 Veneziatoday.it - A Superga il Venezia Fc onora il Grande Torino Questa mattina una delegazione delFC, in Piemonte per la trasferta contro il, si è recata presso la Basilica diper rendere omaggio al. Nel ricordo della tragedia del 4 maggio 1949, quando perse la vita in un disastro aereo la plurititolata e da allora. 🔗 Veneziatoday.it

