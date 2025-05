A Stromboli condizioni disastrose tre anni dopo il maxi-rogo l’isola non è ancora stata messa in sicurezza

ancora una volta a Stromboli sta ricominciando l’estate senza che siano state completate le operazioni di messa in sicurezza. È una situazione delicata quella in cui si trova la splendida isola delle Eolie, dove sta per ripartire la stagione turistica. “La messa in sicurezza dei torrenti è in fase di progettazione ormai da anni ma senza risultati”, dice Rosa Oliva, presidente della Pro Loco Amo Stromboli, che ha firmato una lettera-appello rivolta al presidente della Regione, Renato Schifani. Nella lettera si sottolinea come “quasi nulla” sia “stato fatto in questi tre anni. Le condizioni del territorio sono a nostro giudizio disastrose anche in dipendenza del fatto che altre alluvioni ci sono state, come quella del novembre 2024 che ha coinvolto pesantemente anche la frazione di Ginostra, e ha portato alla dichiarazione di emergenza nazionale per la quale lei è stato nominato, di recente, commissario delegato”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “A Stromboli condizioni disastrose, tre anni dopo il maxi-rogo l’isola non è ancora stata messa in sicurezza” Sedici milioni di euro, due dichiarazioni dello stato di emergenza, mauna volta asta ricominciando l’estate senza che siano state completate le operazioni diin. È una situazione delicata quella in cui si trova la splendida isola delle Eolie, dove sta per ripartire la stagione turistica. “Laindei torrenti è in fase di progettazione ormai dama senza risultati”, dice Rosa Oliva, presidente della Pro Loco Amo, che ha firmato una lettera-appello rivolta al presidente della Regione, Renato Schifani. Nella lettera si sottolinea come “quasi nulla” sia “stato fatto in questi tre. Ledel territorio sono a nostro giudizioanche in dipendenza del fatto che altre alluvioni ci sono state, come quella del novembre 2024 che ha coinvolto pesantemente anche la frazione di Ginostra, e ha portato alla dichiarazione di emergenza nazionale per la quale lei è stato nominato, di recente, commissario delegato”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

