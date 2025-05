A Striscia la notizia la Vera torta di nocciole di Cortemilia

MILANO – Domani sera a "Striscia la notizia" (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi "Capolavori del mondo in cucina". Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Carlo Zarri, che propone al pubblico di Striscia la notizia la ricetta della "Vera torta di nocciole di Cortemilia", un omaggio a un ingrediente di cui è grande interprete e ambasciatore. Una ricetta di famiglia, ideata dalla nonna e rielaborata dal nonno e da lui oggi interpretata in chiave moderna, più profumata e leggera. Classe 1965, Carlo Zarri è chef, ristoratore, organizzatore di eventi, con esperienze nel mondo dei giochi olimpici.Nato e cresciuto in una famiglia di ristoratori e albergatori, dopo gli studi da perito turistico e specializzazioni da giornalista e sommelier, dal 1997 è alla guida di Villa San Carlo a Cortemilia (Cuneo).

La “Torta al formaggio” di Nicoletta Franceschini a Striscia la notizia - MILANO – Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra la chef Nicoletta Franceschini, che propone al pubblico di Striscia la notizia la ricetta della “Torta al formaggio”, sua interpretazione di un tipico piatto pasquale umbro: un soffice lievitato insaporito da pecorino romano, parmigiano, groviera e caciocavallo, proposta solitamente in accompagnamento a salumi. 🔗lopinionista.it

Gerry Scotti cade dalle scale a Striscia la Notizia: ma la caduta è vera o finta? Ecco il VIDEO shock - Ieri sera, durante la puntata di Striscia la Notizia, Gerry Scotti è stato protagonista di una caduta che ha suscitato molta attenzione e qualche preoccupazione tra i telespettatori. Ma cosa c’è di vero in questa scena? In un’intervista a Fanpage.it, Gerry ha rassicurato tutti, dichiarando ironicamente: «Non pensavo che una caduta dalle scale potesse destare tanta attenzione. Sto bene, non ho nemmeno un graffio». 🔗donnapop.it

Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia - Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 15 Febbraio in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 15 Febbraio in TV e streaming La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. 🔗tutto.tv

Una pacchista ‘salva’ Affari Tuoi: la verità dopo le accuse di Striscia la Notizia - La concorrente Noemi Castronuovo rompe il silenzio e replica alle accuse lanciate dal tg satirico, raccontando come funziona davvero il provino dello show. 🔗libero.it