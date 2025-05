A San Pietro installato il comignolo per il conclave smentito il malore del cardinale Parolin

Unlimitednews.it - A San Pietro installato il comignolo per il conclave, smentito il malore del cardinale Parolin CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Questa mattina, alle ore 9:00, ha avuto inizio l’Ottava Congregazione Generale con la consueta preghiera. Erano presenti più di 180 cardinali, di cui più di 120 elettori. Durante la sessione è stata annunciata la presenza di alcuni cardinali giunti oggi, i quali hanno prestato giuramento alle ore 10:30, durante la pausa. Nel corso della mattinata 25 cardinali hanno preso la parola.“I contributi hanno toccato temi di particolare rilevanza per il futuro della Chiesa – rende noto la Sala Stampa Vaticana -. È stato rilevato come l’evangelizzazione fosse il cuore del Pontificato di Papa Francesco: una Chiesa comunione fraterna ed evangelizzatrice, capace di parlare soprattutto alle giovani generazioni. Particolare attenzione è stata rivolta alle Chiese dell’Oriente, segnate dalla sofferenza ma anche da una forte testimonianza di fede. 🔗 Unlimitednews.it

Approfondimenti da altre fonti

Il Vaticano “spiega” la sorpresa del Papa a San Pietro: “Era a Santa Marta, ha espresso un desiderio” - Migliora papa Francesco, che “è stato contento di incontrare le persone”, fa sapere la sala stampa vaticana spiegando che Bergoglio ieri stava facendo una passeggiata a Santa Marta "quando ha espresso il desiderio di andare a pregare in basilica". Il bollettino sulle condizioni di salute e gli aggiornamenti sulla sua presenza ai riti di Pasqua. 🔗fanpage.it

Il Papa sorprende di nuovo: “blitz” a San Pietro. La restauratrice spiazzata dal saluto: «Ho la mano fredda» - Nuovo blitz a sorpresa del Papa nella Basilica di San Pietro, dopo l’arrivo di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII, che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla tomba di Pio X. 🔗secoloditalia.it

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Su questo argomento da altre fonti

A San Pietro installato il comignolo per il conclave, smentito il malore del cardinale Parolin; Com'è fatto il comignolo della fumata bianca (o nera) che annuncia la nomina del Papa?; Conclave, installato il comignolo per la fumata sulla Cappella Sistina; Conclave, lavori in corso per installare il comignolo: attesa oggi una fumata di prova. 🔗Su questo argomento da altre fonti

A San Pietro installato il comignolo per il conclave, smentito il malore del cardinale Parolin - In vista del conclave, a San Pietro è stata completata Ottava Congregazione Generale e smentito il presunto malore del cardinale Parolin ... 🔗italpress.com

Il Vaticano si prepara al Conclave: installato il comignolo sulla Cappella Sistina - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Conclave, lavori in corso per installare il comignolo: attesa oggi una fumata di prova - La prima fumata dal comignolo della Cappella Sistina potrebbe vedersi già oggi. Si tratta tuttavia solo di una prova. I vigili del fuoco della Città del Vaticano sono a lavoro per installare il comign ... 🔗fanpage.it