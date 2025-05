A Roma convegno La vocazione dell’imprenditore | etica imprenditorialità e Chiesa

Roma presso il Salone dei Piceni della Chiesa Giubilare di San Salvatore in Lauro, si è svolto il convegno denominato "La vocazione dell'imprenditore". L'iniziativa, promossa dall'Istituto Acton e da UCID Giovani Nazionale e appoggiata dal Dicastero per l'Evangelizzazione, ha visto la partecipazione di imprenditori, dirigenti e rappresentanti civili.

