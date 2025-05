A quanto pare il film DC Sgt Rock non è stato cancellato ma solo rinviato

Rock non è stato cancellato. Anzi, le riprese subiranno un forte ritardo. Come riportato, le riprese di Sgt. Rock sarebbero dovute iniziare quest’estate, con l’obiettivo di partire ad agosto e di girare principalmente in location europee. Tuttavia, il team dietro al film d’azione DC non riteneva di poter rispettare quella data in tempo senza compromettere la fase di pre-produzione e le riprese invernali erano fuori questione a causa delle esigenze di girare in location. Di conseguenza, Deadline afferma che Sgt. Rock punterà ora alle riprese la prossima estate con Luca Guadagnino, Colin Farrell e Mike Faist tutti coinvolti nel progetto.Delle voci precedenti affermavano che laDC avesse cancellato il film di Sgt. Rock del regista di Challengers e Queer Luca Guadagnino. 🔗 Metropolitanmagazine.it - A quanto pare il film DC Sgt. Rock non è stato cancellato ma solo rinviato Deadline riporta che Sgt.non è. Anzi, le riprese subiranno un forte ritardo. Come riportato, le riprese di Sgt.sarebbero dovute iniziare quest’estate, con l’obiettivo di partire ad agosto e di girare principalmente in location europee. Tuttavia, il team dietro ald’azione DC non riteneva di poter rispettare quella data in tempo senza compromettere la fase di pre-produzione e le riprese invernali erano fuori questione a causa delle esigenze di girare in location. Di conseguenza, Deadline afferma che Sgt.punterà ora alle riprese la prossima estate con Luca Guadagnino, Colin Farrell e Mike Faist tutti coinvolti nel progetto.Delle voci precedenti affermavano che laDC avesseildi Sgt.del regista di Challengers e Queer Luca Guadagnino. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Colin Farrell sarà il protagonista del film della DC dedicato alla storia di SGT Rock? - L'attore Colin Farrell sembra interessato a recitare nel film SGT Rock, diretto da Luca Guadagnino, che farà parte del DC Universe sviluppato da James Gunn e Peter Safran. Colin Farrell sembra interessato a continuare la sua collaborazione con la DC in occasione di SGT Rock, il prossimo progetto tratto dai fumetti che verrà diretto da Luca Guadagnino. Se l'accordo tra la produzione e l'attore dovesse essere raggiunto, il coinvolgimento nel film non impedirebbe alla star di riprendere il ruolo del villain al centro della serie The Penguin. 🔗movieplayer.it

Daniel Craig abbandona il film della DC ‘Sgt. Rock’ di Luca Guadagnino - Daniel Craig non si arruolerà nel DC Universe. L’attore ha abbandonato il ruolo principale in “Sgt. Rock“, l’adattamento DC Comics del regista Luca Guadagnino di “Queer” e dello sceneggiatore Justin Kuritzkes. La notizia del possibile coinvolgimento di Craig è stata diffusa per la prima volta a novembre, ma una fonte a conoscenza del progetto ha fatto notare che l’attore non si è mai impegnato formalmente. 🔗metropolitanmagazine.it

Sgt. Rock | Colin Farrell in trattative per il film DC - Colin Farrell, volto de Il Pinguino nell’universo DC alternativo di “The Batman“, potrebbe presto dare volto ad un altro personaggio DC. Secondo un articolo del the Hollywood Reporter, infatti, pare che il divo hollywoodiano sarebbe stato contattato da Warner Bros/DC Studios per dare volto al protagonista del film DC di prossima produzione incentrato su Sgt. Rock, il sergente di ferro della Easy Company che si batte contro i nazisti. 🔗universalmovies.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sgt Rock, DC ha cancellato il film di Luca Guadagnino con Colin Farrell!; Sgt. Rock | Sospesa la produzione del nuovo film DCU; Daniel Craig sarà protagonista del film di Sgt. Rock diretto da Luca Guadagnino per DC Studios; Clayface | Le riprese del nuovo film DC in autunno. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sgt. Rock, il film DC di Luca Guadagnino non andrà avanti con la produzione - Il prossimo progetto di Luca Guadagnino è stato fermato prima del previsto: Sgt. Rock non andrà avanti con la produzione. 🔗comingsoon.it

Sgt Rock, DC ha cancellato il film di Luca Guadagnino con Colin Farrell! - Luca Guadagnino non farà il suo esordio nel DC Universe con Sgt Rock: il film del regista di Challengers è stato cancellato ... 🔗cinema.everyeye.it

Clayface | Le riprese del nuovo film DC in autunno - Con la produzione di Sgt. Rock sospesa a tempo indeterminato i fan del DCU sono pronti a gioire in merito ad un altro film in arrivo: Clayface. 🔗universalmovies.it