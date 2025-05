A Orta Nova escluse tre liste di Bellino | il Tar respinge il ricorso presentato dal candidato sindaco

ricorso presentato al Tar Puglia da Eugenio Bellino, che aveva impugnato i verbali della Commissione Elettorale Circondariale di Foggia che aveva escluso tre liste a sostegno della sua candidatura a sindaco di Orta Nova. Il 26 aprile scorso, erano state ricusate le liste 'Orta.

Cosa riportano altre fonti

L'Orta Nova libera dell'avv. Eugenio Bellino: "Abbiamo bisogno di chi fa, non di chi promette" - Avvocato e imprenditore, Eugenio Bellino scende in campo per mettersi in gioco e cambiare le cose con 'Orta Nova libera'. Con gli avversari Domenico Di Vito, Nicola Di Stasio, Angela Fazi e Dino Tarantino, si contenderà a fascia tricolore alle Amministrative del 25 e 26 maggio prossimi. Giovani... 🔗foggiatoday.it

Andrea Vernile nuovo coordinatore di Azione a Orta Nova - Andrea Vernile 33 anni, consulente nel settore degli investimenti immobiliari esteri e imprenditore nel settore dell’arredamento, è il nuovo coordinatore cittadino di Azione. Avrà il compito sarà quello di organizzare il partito in vista delle prossime tornate elettorali: "Ringrazio il... 🔗foggiatoday.it

Amministrative ad Orta Nova: Gerardo Tarantino ci riprova, è candidato sindaco - Gerardo "Dino" Tarantino si ricandida a sindaco di Orta Nova alle prossime Amministrative. A sostenere il candidato sindaco, c'è Puglia Popolare: "Dopo un’attenta e approfondita analisi politica e amministrativa, Puglia Popolare Orta Nova ha deciso di sostenere la ricandidatura del dott. Gerardo... 🔗foggiatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

ORTA NOVA - CARAPELLE Amministrative al via: da oggi si presentano ufficialmente le liste dei candidati - Tra i candidati a sindaco, semplicemente seguendo l’ordine alfabetico, Eugenio Bellino, avvocato, sostenuto dalla lista Orta Nova libera, e già bersaglio di attacchi verbali e polemiche lanciati nella ... 🔗statoquotidiano.it

Il centrosinistra senza PD sogna Domenico Di Vito sindaco di Orta Nova - Il commento del candidato sindaco: "Mi candido con senso di responsabilità e spirito di servizio. Credo che Orta Nova meriti un’amministrazione che sappia ascoltare, progettare e realizzare" ... 🔗foggiatoday.it

Nicola Di Stasio ci riprova ad Orta Nova: riparte la 'rivoluzione' insieme agli emilianisti di Con - Comunali 2025: Di Stasio sarà sostenuto da 'Liberali e Riformisti nPsi', Rivoluzione Orta Nova' e 'Con' ... 🔗foggiatoday.it