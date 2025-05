A Mola di Bari i Campionati Italiani Cadetti U 18 – A1 di Judo

Mola di Bari il 3 e 4 maggio ospiterà un grande evento per il Settore Judo pugliese con la collaborazione del Comune di Mola di Bari e delle Società Union Judo Bari e Jigoro Kano Mola. Presso il PalaSport "Vito Pinto", già teatro di altre manifestazioni sportive di rilevanza nazionale ed.

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Sara Curtis inarrestabile! Record italiano e pass mondiale, tris di Bacico nel dorso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53: Per oggi è tutto, graziue per averci seguito e appuntamento a domattina alle 10 per l’ultima sessione di batterie. Buona serata! 19.50: Conferma di Sara Curtis in questa quarta giornata degli Assoluti in cui solo la velocista ha staccato il pass per Singapore nei 50 stile libero. Bene D’Ambrosio nei 200 stile libero, con un ottimo Megli., ritrovato Burdisso, vincitore dei 100 farfalla, in crescita due giovani, Borrelli e Mantegazza 19. 🔗oasport.it

Campionati Italiani nuoto 2025 oggi in tv: orari 16 aprile, programma, streaming, campioni in gara - Oggi, mercoledì 16 aprile, penultima giornata dei campionati italiani di nuoto 2025. Nella vasca lunga di Riccione saranno assegnati i titoli tricolori e i tempi ottenuti saranno funzionali alla conquista del pass per i Mondiali a Singapore di quest’estate. Un day-4 in cui i fari saranno puntati principalmente su Sara Curtis. La 18enne piemontese ieri ha illuminato la scena con una prestazione sublime nei 100 stile libero. 🔗oasport.it

Nuoto, Campionati Italiani 2025: i tempi limite di qualificazione ai Mondiali - Dal 13 al 17 aprile a Riccione i campionati italiani di nuoto saranno di grande interesse, in quanto in questa circostanza si stabilirà non soltanto il roster di atleti in grado di vincere il titolo nazionale, ma anche di conseguire il pass per i Mondiali di Singapore, in programma dal 27 luglio al 3 agosto 2025. La squadra sarà selezionata in base ai riscontri delle Finali A. Sono previste una tabella con un solo tempo-limite per la qualificazione sia a livello individuale (con un massimo di due atleti per gara) che di staffetta dove è prevista, oltre alla tabella del tempo-limite totale ... 🔗oasport.it

A Mola di Bari il 1° maggio avrà i colori della musica, del cinema e del volontariato - Una giornata organizzata nel nome di Enzo Del Re e Cecilia Mangini. Giovedì 1° maggio 2025, dalle 12.00 - Piazza XX Settembre, Mola di Bari ... 🔗pugliain.net