A Milano duemila neofascisti in parata per Ramelli la Procura apre un fascicolo

Ramelli.È accaduto martedì sera a Milano, prima della sfilata di oltre 2mila neofascisti per le strade di Cittastudi. Il residente ha raccontato a Repubblica si essere stato fermato prima da due poliziotti mentre staccava i manifesti, i quali hanno poi avvisato i colleghi della Digos che lo hanno identificato.Ennesimo fascicolo della ProcuraMa se ormai sfilare sfoggiando simboli nazisti e fascisti è diventata per molti “normale manifestazione del pensiero”, per i magistrati milanesi non è così, tanto che ieri la Procura su quella indegna sfilata ha annunciato l’apertura di un fascicolo, in prima battuta conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati. 🔗 Lanotiziagiornale.it - A Milano duemila neofascisti in parata per Ramelli, la Procura apre un fascicolo Il mondo al contrario. Non è quello descritto dal generale Vannacci, ma quello nel quale un cittadino viene identificato dalla Digos perché “reo” di aver staccato dal muro del suo palazzo dei manifesti abusivi dal contenuto neofascista, che celebravano il 50° anniversario della morte di Sergio.È accaduto martedì sera a, prima della sfilata di oltre 2milaper le strade di Cittastudi. Il residente ha raccontato a Repubblica si essere stato fermato prima da due poliziotti mentre staccava i manifesti, i quali hanno poi avvisato i colleghi della Digos che lo hanno identificato.EnnesimodellaMa se ormai sfilare sfoggiando simboli nazisti e fascisti è diventata per molti “normale manifestazione del pensiero”, per i magistrati milanesi non è così, tanto che ieri lasu quella indegna sfilata ha annunciato l’apertura di un, in prima battuta conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati. 🔗 Lanotiziagiornale.it

