A Milano ci saranno delle pattuglie a cavallo della polizia locale | cosa faranno e quando saranno operative

polizia e carabinieri, a partire da giugno a Milano sarà attivato un servizio di agenti di polizia locale a cavallo nei principali parchi della città.Si tratta di un servizio sperimentale che, come precisato da palazzo Marino, proseguirà fino a dicembre di quest'anno, per una durata. 🔗 Milanotoday.it - A Milano ci saranno delle pattuglie a cavallo della polizia locale: cosa faranno e quando saranno operative Non soloe carabinieri, a partire da giugno asarà attivato un servizio di agenti dinei principali parchicittà.Si tratta di un servizio sperimentale che, come precisato da palazzo Marino, proseguirà fino a dicembre di quest'anno, per una durata. 🔗 Milanotoday.it

Cosa riportano altre fonti

A Milano ci saranno i cartelli stradali per segnalare le colonie di gatti - Cartelli stradali per avvertire della presenza, nelle vicinanze, di una colonia felina. Lo ha chiesto la Lega con un ordine del giorno a prima firma di Samuele Piscina, approvato lunedì dall'aula di Palazzo Marino con i voti favorevoli della maggioranza (un solo astenuto). Sono circa 1.400 le... 🔗milanotoday.it

A Milano nel 2025 saranno assegnate 2.100 case popolari (il 10% alle forze dell'ordine) - È stato approvato il "piano casa" del Comune di Milano per l'anno 2025. Comune e Aler assegneranno 2.100 alloggi, di cui 1.870 destinati ai cosiddetti servizi abitativi pubblici (1.150 di Aler, 720 del Comune), a cui si aggiungono 230 alloggi per i servizi abitativi transitori, per nuclei... 🔗milanotoday.it

Polizia Municipale, il sindaco Mastella: “Ci saranno più pattuglie in strada” - Tempo di lettura: 2 minuti “Con una direttiva trasmessa al Comandante della Polizia Municipale ho dato preciso indirizzo affinché provveda, con immediatezza, a organizzare diversamente il personale di cui dispone: in strada servono più agenti della Polizia Municipale. Il principio politico-amministrativo di questa mia disposizione è estremamente chiaro: gli agenti della Municipale devono stare, non già negli uffici, ma in strada a controllare e a vigilare. 🔗anteprima24.it

Ne parlano su altre fonti

A Milano ci saranno delle pattuglie a cavallo della polizia locale: cosa faranno e quando saranno operative; A Milano da giugno tornano nei parchi i vigili a cavallo; Ponte primo maggio 2025: previsioni traffico e consigli di viaggio; La polizia a cavallo? Costa 20 mila euro fino a fine anno: Uno sperpero di denaro pubblico. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

A Milano da giugno tornano nei parchi i vigili a cavallo - Nei parchi di Milano tornano gli agenti della Polizia locale a cavallo. 🔗msn.com

a milano tornano gli agenti della polizia locale a cavallo per la sorveglianza nei parchi da giugno a dicembre - La polizia locale di Milano riattiva il servizio a cavallo nei parchi cittadini da giugno a dicembre 2025, con agenti e volontari dell’associazione Giacche Verdi Lombardia per garantire sicurezza e co ... 🔗gaeta.it

A Milano 68 pattuglie in più di vigili rispetto allo scorso anno - (ANSA) - MILANO, 25 MAR - Il Comune di Milano punta ... I candidati e le candidate devono avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e saranno chiamati a superare la prova scritta, la prova ... 🔗msn.com