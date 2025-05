A marzo sale la disoccupazione

marzo il tasso di disoccupazione sale al 6% rispetto al mese precedente, quello giovanile al 19%. E’ quanto rileva l’Istat. L’aumento delle persone in cerca di lavoro si osserva soltanto per gli uomini e gli under 50. La diminuzione dell’occupazione riguarda le donne, i minori di 35 anni di età, i dipendenti a termine e gli autonomi. Confrontando il primo trimestre 2025 con il quarto 2024, si osserva un aumento di 224mila occupati. A marzo si verifica un calo mensile degli inattivi, ovvero di coloro che non hanno un posto e non lo cercano che coinvolge gli uomini e i 35-49enni a fronte di un aumento tra le donne e nelle altre classi d’età, con l’eccezione dei 15-24enni che registrano una stabilità. Rispetto all’anno scorso diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro sia quello degli inattivi. 🔗 Unlimitednews.it - A marzo sale la disoccupazione ROMA (ITALPRESS) – Ail tasso dial 6% rispetto al mese precedente, quello giovanile al 19%. E’ quanto rileva l’Istat. L’aumento delle persone in cerca di lavoro si osserva soltanto per gli uomini e gli under 50. La diminuzione dell’occupazione riguarda le donne, i minori di 35 anni di età, i dipendenti a termine e gli autonomi. Confrontando il primo trimestre 2025 con il quarto 2024, si osserva un aumento di 224mila occupati. Asi verifica un calo mensile degli inattivi, ovvero di coloro che non hanno un posto e non lo cercano che coinvolge gli uomini e i 35-49enni a fronte di un aumento tra le donne e nelle altre classi d’età, con l’eccezione dei 15-24enni che registrano una stabilità. Rispetto all’anno scorso diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro sia quello degli inattivi. 🔗 Unlimitednews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lavoro, Istat: Il tasso di disoccupazione sale al 6% a marzo, la giovanile al 19%. Occupazione stabile al 63% - Nel mese di marzo in Italia il tasso di disoccupazione è salito al 6% (+0,1 punti) e quello giovanile al 19% (+1,6 punti). È quanto indica l’Istat, specificando che il tasso di occupazione è rimasto stabile al 63%. In particolare, a marzo 2025 la diminuzione degli occupati su base mensile si è associata alla crescita dei disoccupati e al calo degli inattivi. La diminuzione dell’occupazione (-0,1%, pari a -16mila unità) ha riguardato le donne, i minori di 35 anni di età, i dipendenti a termine e gli autonomi; nelle altre classi d’età, tra gli uomini e tra i dipendenti permanenti il numero di ... 🔗ildenaro.it

Sale il tasso di disoccupazione a marzo, occupati in calo tra donne e giovani - Cresce il tasso di disoccupazione e calano gli occupati tra donne e lavoratori sotto i 35 anni. È quanto emerge dai dati Istat su base mensile relativi a marzo, in cui il tasso di disoccupazione generale che ha raggiunto quota 6% e quello giovanile in aumento al 19%. Lieve calo rispetto al mese precedente degli occupati tra lavoratrici e under 35. Numeri che appaiono in controtendenza rispetto alle cifre sciorinate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione della festa del primo maggio. 🔗quifinanza.it

A marzo -16mila occupati: calo tra le donne e gli under 35. Il tasso di disoccupazione giovanile risale al 19% - A marzo battuta d’arresto per l’occupazione. Gli occupati, mostrano i dati diffusi dall’Istat il giorno dopo le rivendicazioni di Giorgia Meloni sul buon andamento del mercato del lavoro, sono scesi di 16mila unità, un calo che ha colpito le donne, chi ha meno di 35 anni, i dipendenti a termine e gli autonomi. Nelle altre classi d’età, tra gli uomini e tra i dipendenti permanenti il numero di occupati cresce. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

A marzo sale la disoccupazione; Giappone, tasso di disoccupazione marzo sale al 2,5%; Italia, occupati in calo a marzo. Tasso di disoccupazione sale al 6%; Lavoro, tasso disoccupazione sale al 6% a marzo: giovanile al 19%. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Istat: il tasso di disoccupazione sale al 6%, quello giovanile al 19% - AGI - A marzo il tasso di disoccupazione sale al 6,0% (+0,1 punti), quello giovanile al 19,0% (+1,6 punti). Lo rileva l'Istat, spiegando che l'aumento delle persone in cerca di lavoro (+2,1%, pari a + ... 🔗msn.com

Sale il tasso di disoccupazione a marzo, occupati in calo tra donne e giovani - Secondo l’ultimo aggiornamento Istat, a marzo il numero degli occupati in Italia è sceso, mentre è cresciuto il tasso di disoccupazione: il confronto con i livelli del 2024 ... 🔗quifinanza.it

Tasso di disoccupazione a marzo +6%: -16mila occupati. I dati Istat - A marzo il tasso di disoccupazione sale al 6,0% (+0,1 punti rispetto al mese precedente), quello giovanile al 19,0% (+1,6 punti). Lo comunica l'Istat, diffondendo i dati provvisori su occupati e ... 🔗tg24.sky.it