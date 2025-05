A marzo -16mila occupati | calo tra le donne e gli under 35 Il tasso di disoccupazione giovanile risale al 19%

marzo battuta d’arresto per l’occupazione. Gli occupati, mostrano i dati diffusi dall’Istat il giorno dopo le rivendicazioni di Giorgia Meloni sul buon andamento del mercato del lavoro, sono scesi di 16mila unità, un calo che ha colpito le donne, chi ha meno di 35 anni, i dipendenti a termine e gli autonomi. Nelle altre classi d’età, tra gli uomini e tra i dipendenti permanenti il numero di occupati cresce. Il tasso di occupazione è stabile al 63%. In parallelo i disoccupati sono saliti di 32mila (+2,1%) tra gli uomini under 50: il tasso di disoccupazione sale al 6% (+0,1 punti), quello giovanile al 19% (+1,6 punti).L’istituto di statistica ha però registrato anche un calo degli inattivi – coloro che hanno smesso di cercare un posto – di età compresa tra i 15 e i 64 anni: -0,1%, pari a -11mila unità. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - A marzo -16mila occupati: calo tra le donne e gli under 35. Il tasso di disoccupazione giovanile risale al 19% battuta d’arresto per l’occupazione. Gli, mostrano i dati diffusi dall’Istat il giorno dopo le rivendicazioni di Giorgia Meloni sul buon andamento del mercato del lavoro, sono scesi diunità, unche ha colpito le, chi ha meno di 35 anni, i dipendenti a termine e gli autonomi. Nelle altre classi d’età, tra gli uomini e tra i dipendenti permanenti il numero dicresce. Ildi occupazione è stabile al 63%. In parallelo i dissono saliti di 32mila (+2,1%) tra gli uomini50: ildisale al 6% (+0,1 punti), quelloal 19% (+1,6 punti).L’istituto di statistica ha però registrato anche undegli inattivi – coloro che hanno smesso di cercare un posto – di età compresa tra i 15 e i 64 anni: -0,1%, pari a -11mila unità. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

