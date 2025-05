A Malta il primo spettacolo pirotecnico con i droni in Europa

Malta) (MNAITALPRESS) – I cieli sopra Malta si sono illuminati come mai prima d'ora mercoledì sera, mentre la nazione celebrava il 21º anniversario della sua adesione all'Unione Europea con uno spettacolo mozzafiato che ha fatto la storia in tutto il continente. Per la prima volta in Europa, 550 droni equipaggiati con fuochi d'artificio hanno preso il volo in una straordinaria fusione di tecnologia e tradizione, concludendo in maniera trionfale il Festival Internazionale dei Fuochi d'Artificio di Malta.L'evento da record ha lasciato migliaia di spettatori a bocca aperta nella zona del Porto di La Valletta mentre i droni sincronizzati dipingevano il cielo notturno con esplosioni di colori e coreografie spettacolari, creando uno show mai visto prima sul suolo europeo. Lo spettacolo storico non è stato solo una celebrazione ù è stato un traguardo.

