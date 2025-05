A Helsinki in archivio il meeting Nato sul nucleare Stokes Momento critico per la deterrenza

Helsinki, in Finlandia, il Simposio annuale sulla politica nucleare della Nato. Si tratta del principale evento, dal 1992, incentrato sulla politica nucleare dell'Alleanza al quale prendono parte esperti di alto livello provenienti dai governi e dagli istituti di ricerca dei Paesi del Patto Atlantico. "Il simposio di quest'anno si svolge in un Momento critico per la deterrenza nucleare della Nato", ha dichiarato Jim Stokes, direttore della politica nucleare della Nato, che ospita la due giorni insieme a Janne Kuusela, direttore generale della politica di difesa presso il Ministero della Difesa finlandese. "L'Alleanza sta affrontando un ambiente di sicurezza sempre più complesso e in rapida evoluzione".Stokes ha aggiunto che gli alleati della Nato ribadiscono la loro determinazione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la credibilità, l'efficacia, la sicurezza della missione di deterrenza: "Aumentare la nostra consapevolezza collettiva sulle questioni di politica nucleare e avere l'opportunità di discuterne le implicazioni è il risultato chiave del simposio".

