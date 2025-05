A galla dopo anni Garlasco svolta clamorosa | spuntano 7 elementi contro Stasi

Garlasco nel 2007, continua a far discutere dopo quasi due decenni. Con la riapertura delle indagini che vede coinvolto Andrea Sempio come possibile concorrente o complice dell'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, attualmente in regime di semilibertà dopo una condanna definitiva a 16 anni, si riaccendono i riflettori su una delle vicende giudiziarie italiane più complesse degli ultimi anni."La responsabilità di Stasi resta intatta"Dal secondo atto delle indagini, emergono tensioni crescenti tra le parti. L'avvocato Gian Luigi Tizzoni, che rappresenta la famiglia Poggi, ha ribadito con decisione: "Questi presunti sviluppi denotano solo una sistematica fuga di notizie rispetto all'attività degli inquirenti che oggettivamente preoccupa.

“A galla dopo anni”. Garlasco, svolta clamorosa: spuntano 7 elementi contro Sempio - L’indagine sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, continua a far discutere dopo quasi due decenni. Con la riapertura delle indagini che vede coinvolto Andrea Sempio come possibile concorrente o complice dell’allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, attualmente in regime di semilibertà dopo una condanna definitiva a 16 anni, si riaccendono i riflettori su una delle vicende giudiziarie italiane più complesse degli ultimi anni. 🔗thesocialpost.it

Chiara Poggi, colpo di scena caso di Garlasco dopo 18 anni: c’è un nuovo indagato per omicidio - Diciotto anni dopo il brutale omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco (Pavia), il caso torna sotto i riflettori con un colpo di scena inaspettato. Secondo quanto riportato dal Tg1, un nuovo avviso di garanzia è stato notificato ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Sempio era già stato coinvolto nelle indagini anni fa, ma le accuse nei suoi confronti erano state archiviate. 🔗caffeinamagazine.it

Delitto di Garlasco, la svolta dopo 18 anni: indagato Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi - A diciotto anni dal delitto di Chiara Poggi, dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, c’è un nuovo indagato al vaglio della Procura di Pavia: si tratta di Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, il fratello della ragazza uccisa a 26 anni nel 2006: fu sentito da subito ed era già stato al centro di indagini per tracce di Dna trovate sotto le unghie di Chiara Poggi, nella cui stanza si intratteneva spesso: accuse poi archiviate. 🔗secoloditalia.it

