A Fiumicino non si balla al mare per un mese intero Il provvedimento che vieta musica dal vivo e dj set dopo i ponti di Pasqua e 1 maggio

Fiumicino, comune sul litorale laziale, tanto che è stata emanata un'ordinanza sindacale che dispone il divieto, per un periodo di 30 giorni, di organizzare eventi o manifestazioni con musica dal vivo o dj set e trattamenti danzanti presso gli stabilimenti balneari e i chioschi situati lungo il litorale comunale. A informare è il Comune stesso dato che «le Forze dell'Ordine, impegnate in un'intensa attivita' di controllo durante i giorni festivi, hanno accertato gravi violazioni amministrative, tra cui mancanza di autorizzazioni, occupazioni abusive della sede stradale, ostacolo ai mezzi di soccorso, e numerosi episodi di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti e alcoliche». «La spiaggia è di tutti, anche delle famiglie»«La spiaggia è un luogo di tutti, soprattutto delle famiglie – dichiara in una nota il sindaco Mario Baccini – ed è nostro dovere garantire che rimanga un ambiente sicuro, ordinato e fruibile da tutti.

