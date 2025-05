A Complete Unknown è in arrivo su Disney+ e Timothée Chalamet parteciperà alla 70^ edizione dei Premi David

Game-experience.it - A Complete Unknown è in arrivo su Disney+ e Timothée Chalamet parteciperà alla 70^ edizione dei Premi David Timothée Chalamet salirà sul palco della 70^ edizione dei Premi David di Donatello per ritirare il David Speciale e, proprio dal 7 maggio su Disney+, sarà possibile vedere la sua magistrale interpretazione in A Complete Unknown, l’intimo ritratto di Bob Dylan da lui interpretato e nominato ad 8 Academy Awards.Diretto dal candidato all’Academy Award James Mangold, A Complete Unknown mostra un ritratto intimo del periodo di trasformazione di Bob Dylan nei primi anni ’60. Il candidato all’Academy Award Timothée Chalamet offre un’interpretazione avvincente nei panni di Dylan, catturandone l’evoluzione da promettente artista folk a icona culturale. Il film esplora i rapporti di Dylan con contemporanei come Woody Guthrie (Scoot McNairy), Joan Baez (Monica Barbaro) e Pete Seeger (Edward Norton), la cui influenza ha plasmato il suo stile iniziale e la cui reazione alla celebre esibizione elettrica dello stesso Dylan al Newport Folk Festival è diventata leggenda. 🔗 Come annunciato in queste ore,salirà sul palco della 70^deidi Donatello per ritirare ilSpeciale e, proprio dal 7 maggio su, sarà possibile vedere la sua magistrale interpretazione in A, l’intimo ritratto di Bob Dylan da lui interpretato e nominato ad 8 Academy Awards.Diretto dal candidato all’Academy Award James Mangold, Amostra un ritratto intimo del periodo di trasformazione di Bob Dylan nei primi anni ’60. Il candidato all’Academy Awardoffre un’interpretazione avvincente nei panni di Dylan, catturandone l’evoluzione da promettente artista folk a icona culturale. Il film esplora i rapporti di Dylan con contemporanei come Woody Guthrie (Scoot McNairy), Joan Baez (Monica Barbaro) e Pete Seeger (Edward Norton), la cui influenza ha plasmato il suo stile iniziale e la cui reazionecelebre esibizione elettrica dello stesso Dylan al Newport Folk Festival è diventata leggenda. 🔗 Game-experience.it

