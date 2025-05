A che ora Sprint e qualifiche di F1 su TV8 GP Miami 2025 | programma in chiaro

2025 di F1 vedrà la andare in scena la seconda Sprint stagionale, dalle ore 18.00 italiane, seguita dalle qualifiche classiche sul tracciato di Miami, dove si deciderà il secondo vincitore della gara breve, nella quale le Ferrari dovranno provare a rosicchiare punti in classifica alle McLaren.Nella serata italiana di domani, sabato 3 maggio, alle ore 22.00 italiane, andranno poi in scena le qualifiche classiche del GP di Miami, sesta tappa del Mondiale 2025 di F1. Diretta della Sprint e delle qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.Le immagini del sesto GP stagionale della F1 2025, il GP di Miami, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (qualifiche dalle 22.45), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (qualifiche dalle 22. 🔗 Oasport.it - A che ora Sprint e qualifiche di F1 su TV8, GP Miami 2025: programma in chiaro Il sesto weekend del Mondialedi F1 vedrà la andare in scena la secondastagionale, dalle ore 18.00 italiane, seguita dalleclassiche sul tracciato di, dove si deciderà il secondo vincitore della gara breve, nella quale le Ferrari dovranno provare a rosicchiare punti in classifica alle McLaren.Nella serata italiana di domani, sabato 3 maggio, alle ore 22.00 italiane, andranno poi in scena leclassiche del GP di, sesta tappa del Mondialedi F1. Diretta dellae dellein tv insu TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.Le immagini del sesto GP stagionale della F1, il GP di, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno (dalle 22.45), Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (dalle 22. 🔗 Oasport.it

